Đam mê thần tượng suốt 25 năm, 8X Hà thành làm nên điều không tưởng

Nhóm nhạc 911 là ký ức một thời của nhiều 8X và 9X Việt Nam. Nhóm nhạc được biết đến với nhiều bản hit như Don't Make Me Wait, How Do You Want Me To Love You, A Little Bit More, Private Number… và đặc biệt là I Do. Nhóm được thành lập vào năm 1995 tại London (Anh) với 3 thành viên là Simon "Spike" Dawbarn, Lee Brennan và Jimmy Constable.