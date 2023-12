{"article":{"id":"2221338","title":"Đàm Vĩnh Hưng có tham lam với album mới?","description":"Đưa 36 ca khúc nổi tiếng thành 10 bản mashup vào album mới, Đàm Vĩnh Hưng nói mình không 'tham lam'.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/dam-vinh-hung-tag17335568890954742103.html\">Đàm Vĩnh Hưng</a> mới tổ chức họp báo công bố sản phẩm mới <em>Cho cuộc tình đã mất</em>. Đây cũng là album khép lại dự án <em>Dạ khúc cho tình nhân</em> kéo dài 18 năm và gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/batch-dd0079ngm-foto-kiengcanteam-195.jpg?width=768&s=nSJTFH87TgKiH-Nso-5OUQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/batch-dd0079ngm-foto-kiengcanteam-195.jpg?width=1024&s=XolLo8lyvvMKIVQJzQM30A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/batch-dd0079ngm-foto-kiengcanteam-195.jpg?width=0&s=kcSB4rfq3coZofx0Pqfy8w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/batch-dd0079ngm-foto-kiengcanteam-195.jpg?width=768&s=nSJTFH87TgKiH-Nso-5OUQ\" alt=\"batch dd0079ngm foto kiengcanteam.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/batch-dd0079ngm-foto-kiengcanteam-195.jpg?width=260&s=wRGSdu0P42SsyJH2L6iHsQ\"></picture>

<figcaption>Đàm Vĩnh Hưng nói sẽ luôn thay đổi, đổi mới dù đã làm nghề hơn 20 năm. </figcaption>

</figure>

<p>Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ không dừng lại trong âm nhạc mà tiếp tục có những lựa chọn mới, phù hợp với hình ảnh bản thân trong thời gian tới. </p>

<p>“Dĩ nhiên sẽ có những lựa chọn mới, phù hợp hơn nữa trong tương lai. Nếu hát một bài nhạc trẻ, tìm đến một người cũ, chưa từng hát dòng này sẽ gây ngạc nhiên. Tôi đã từng tìm người mới hát nhạc cũ thì sẽ tìm người cũ hát nhạc mới. Tôi sẽ luôn tìm hướng đi riêng cho mình”, anh nói. </p>

<p>Đàm Vĩnh Hưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, những ký ức tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành gắn liền với từng góc phố, con hẻm, đâu đó còn có cả những biến động thời cuộc. Dù đã đi đến rất nhiều nơi ở Việt Nam và cả thế giới nhưng nam ca sĩ vẫn luôn dành một tình yêu đặc biệt với mảnh đất này. Sài Gòn cũng là nguồn cảm hứng để anh thực hiện album mới nhất trong sự nghiệp. </p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Đàm Vĩnh Hưng đưa 36 ca khúc kinh điển vào album. </em></p>

<p>Album <em>Cho cuộc tình đã mất</em> gồm 36 nhạc phẩm trữ tình của các nhạc sĩ như Lam Phương, Từ Công Phụng, Trúc Phương, Châu Kỳ… Đàm Vĩnh Hưng chọn các ca khúc gần gũi, quen thuộc sau đó mashup để truyền tải trọn vẹn đến khán giả. </p>

<p>10 mashup với nhiều ca khúc bolero, trữ tình nổi tiếng như: <em>Lại nhớ người yêu, Nếu chúng mình cách trở, Mưa nửa đêm, Tôi đưa em sang sông, Người đi ngoài phố</em>… Mỗi bài hát là một câu chuyện được kết hợp hài hoà từ câu từ, giai điệu.</p>

<p>Trước câu hỏi: <em>Có tham lam hay không khi anh mang 36 tác phẩm thành 10 mashup vào album?</em>, Đàm Vĩnh Hưng nói: \"Tôi không tham mà còn định làm 15 bài mới đã. Nhưng ê-kíp góp ý chỉ nên dừng lại ở số 10, tôi thấy hợp lý nên đồng ý”. </p>

<p>Bên cạnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-tri/nhac\">âm nhạc</a>, Đàm Vĩnh Hưng còn dành sự sáng tạo với bìa album. Nam ca sĩ từng phát hành album với hình ảnh lưu bút, băng catssette… Anh và ê-kíp nảy ra ý tưởng biến mô hình máy hát đĩa than thu nhỏ thành album với phiên bản giới hạn. Ngoài ra, anh cũng phát hành album gồm đĩa nhạc và postcard.</p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Nam ca sĩ lần đầu kết hợp cùng các giọng ca trẻ như Uyên Linh, Trúc Nhân, Trung Quân...</em></p>

<p>Dịp này, Đàm Vĩnh Hưng cũng kết hợp với những giọng ca trẻ nổi bật trên thị trường nhạc Việt hiện nay như: <a href=\"https://vietnamnet.vn/uyen-linh-tag14633157040909874126.html\">Uyên Linh</a>, Trúc Nhân, Trung Quân… Theo nam ca sĩ, mỗi giọng ca trên đều có những cách biến tấu khi hát nhạc trữ tình bolero khác nhau, với tinh thần hoài niệm, bay bổng, đủ chiều sâu nhưng không cũ kỹ hay sướt mướt. </p>

<p>\"Ở họ có cách kể chuyện, cách hát mang hơi thở ngày nay. Nếu cứ bê nguyên cách hát của tôi trước nay thì đâu còn gì lạ. Tôi phải chơi được với họ, bởi nếu cứ hát gào rú ầm ầm lại không duyên”, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ. </p>

<p>2 trong số các mashup trong album đã được Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu trong các concert của mình: mashup <em>Giã từ đoạn buồn đêm mưa </em>với Trúc Nhân và mashup <em>Mưa nửa đêm ngoài phố</em> với Uyên Linh. Sự kết hợp giữa 2 thế hệ âm nhạc với lối hát, cách thể hiện và sáng tạo riêng tưởng như trái ngược lại tạo sự thu hút với khán giả. Các sản phẩm đều đạt triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. </p>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>Đàm Vĩnh Hưng và Trung Quân với mashup 'Tuổi xa người'</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UG1Y.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701351070792\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2179341\"><a href=\"/dam-vinh-hung-song-ca-voi-fan-cung-60-tuoi-2179341.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/19/dam-vinh-hung-song-ca-voi-fan-cung-60-tuoi-333.jpg?width=0&s=KCBbLWgJp0ur8oXxucm3YA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/19/dam-vinh-hung-song-ca-voi-fan-cung-60-tuoi-333.jpg?width=260&s=HPuiDlrkX2KVr8s2QcfvYA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/dam-vinh-hung-song-ca-voi-fan-cung-60-tuoi-2179341.html\">Đàm Vĩnh Hưng song ca với fan cứng 60 tuổi</a><span class=\"summary__content-desc\">Ngay trong phần giao lưu của đêm nhạc, khán giả trên du thuyền được một phen ngạc nhiên với tiết mục song ca 'Biển, nỗi nhớ và em' của Mr. Đàm cùng “fan cứng” 20 năm.</span></div>

