Show thời trang Extra Men Show 3 với chủ đề Sports Champions Arena vừa diễn ra tại SVĐ Gia Định, TPHCM.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và dàn mẫu nam trong chương trình.

Show có sự tham gia trình diễn bộ sưu tập của 3 nhà thiết kế chính, gồm Hà Nhật Tiến, Tuấn Trần và Ngô Mạnh Đông Đông. Xen kẽ trong chương trình là BST của NTK Indonesia Agied Derta Gafar và các sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM.

Mở màn là bộ sưu tập Like a star của nhà thiết kế Hà Nhật Tiến. 6 nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt gồm Anh Dũng - Lê Xuân Tiền - Vũ Tuấn Việt - Lâm Bảo Châu - Hiếu Nguyễn - Thuận Nguyễn khiến khán giả hò reo không ngớt khi cùng xuất hiện, làm first-faces cho tiết mục.

Lâm Bảo Châu khoe dáng khỏe khoắn với áo khoác.

Trong đó, sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu trên sàn diễn thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi bạn trai Lệ Quyên góp mặt với vài trò người mẫu catwalk.

Thời gian qua, Lâm Bảo Châu tập trung cho công việc MC, đóng MV và làm đạo diễn hỗ trợ các dự án cho Lệ Quyên. Anh được khen giữ thân hình khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc nhờ chăm chạy bộ, tập gym mỗi ngày.

Tiếp đó là màn trình diễn ấn tượng của siêu mẫu Minh Tú trong bộ đầm trắng giúp cô khoe tối đa hình thể. Siêu mẫu Lan Khuê giữ vai trò vedette cho show diễn.

Minh Tú cũng là nhân vật xuất hiện bên cạnh nhà thiết kế cùng Lan Khuê ở cuối màn trình diễn để chào khán giả.

Lan Khuê, Minh Tú chào kết BST cùng NTK Hà Nhật Tiến.

Việc Lan Khuê, Minh Tú cùng đứng chung khung hình khiến khán giả thích thú. Hai người đẹp từng có thời gian "chiến tranh lạnh", nhưng đã làm hòa hồi năm ngoái và được người hâm mộ khen ngợi về cách ứng xử.

Top 3 Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan 2023 Topz Nathanon - Tonkla - Bomb. (từ trái qua)

Điểm nhấn khác trong màn giới thiệu bộ sưu tập này là sự xuất hiện cùng lúc của top 3 Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan 2023 Topz Nathanon - Tonkla - Bomb.

Lê Thu Trang và Hương Ly khoe dáng với trang phục đỏ nổi bật.

Quán quân Next Top Model - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hương Ly, Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang nổi bật trên sàn diễn. Mỗi chân dài đều có phong cách riêng với những bước catwalk mạnh mẽ. Trong đó, Hương Ly vừa sải bước vừa nâng tạ mô hình.

Phần 2 của chương trình là BST Hoa trong đá của NTK Tuấn Trần với những gương mặt trình diễn như: Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh, Dương Triệu Vũ, Minh Khắc, Hóa Trần...

Đàm Vĩnh Hưng và con trai diện áo họa tiết xuyên thấu.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trước khi ra sân khấu anh sợ trời nắng quá con trai Polo sẽ không chịu diễn. Tuy nhiên, sau đó bé Polo đã ngoan ngoãn xuất hiện cùng cha ở vị trí vedette, trong tiếng reo hò tán thưởng của các khách mời.

Trên sàn catwalk dài vài trăm mét, Mr Đàm vừa diễn vừa động viên con trai. Bé tỏ ra hợp tác, nhất là khi được cha chỉ cho thấy người quen trên khán đài.

Dương Triệu Vũ và người mẫu Minh Khắc.

Trình diễn mở màn trong bộ sưu tập này có các đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ Dương Triệu Vũ, ca sĩ - MC Minh Xù, Á quân The Next Gentleman Minh Khắc.

Quốc Cơ và con trai tự tin sải bước và biểu diễn kỹ thuật xiếc.

Trên sàn runway, cha con Quốc Cơ - bé Bắp khiến khán giả thót tim khi bất ngờ có màn diễn xiếc ngắn. Bé Bắp tự tin "trồng cây chuối" trên hai tay của cha, khiến khán giả ồ lên thích thú.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những bông hoa hình thành bên trong các khối đá trầm tích. Sự kết hợp giữa độ cứng cáp của đá và sự mềm mại của cánh hoa được thể hiện qua việc sử dụng chất liệu ren, organza cùng với jeans, khaki, tạo nên sự pha trộn độc đáo. Phong cách thể thao được tích hợp khéo léo, mang đến hình ảnh năng động cho các bạn nam trẻ.

Bộ sưu tập của NTK Ngô Mạnh Đông Đông được giới thiệu cuối cùng trong chương trình. Màn trở lại của hoa hậu Hương Giang ở những phút chót show được cổ vũ nhiệt tình.

Cô diện bộ đầm có phần thân trên thiết kế như áo cổ yếm, phần thân dưới tua rua. Nàng hậu trình diễn nhẹ nhàng, duyên dáng, được nhiều khán giả khen xinh đẹp, quyến rũ.

Top 3 The Next Gentleman cùng hội ngộ.

Trước đó, mở màn cho bộ sưu tập này là Top 3 The Next Gentleman Phạm Kiên - Minh Khắc - Minh Kha. Cả ba đã chạy đua hết nửa sàn runway mới dừng lại catwalk, mang đậm tinh thần của chủ đề bộ sưu tập.

BST lấy hình ảnh quán quân chạy trên đường đua marathon, bóng người lướt qua cùng sự phơi sáng ảo ảnh, mặc trang phục trong lễ trao huy chương. NTK sử dụng phong cách Sporty- Chic để thể hiện sự năng động nhưng không làm thay đổi tinh thần chính của thương hiệu.

Đạo diễn Hưng Phúc chia sẻ cùng ê-kíp dành nhiều tâm huyết chuẩn bị cho show trong nhiều tháng.

"Dù cả đêm trước đó tôi chuẩn bị show, không hề chợp mắt, nhưng hôm diễn ra show vẫn đầy năng lượng. Tôi cảm nhận mình được quá nhiều người yêu thương, từ ê-kíp đến các người mẫu, nên tôi phải luôn cố gắng hết sức", anh nói.