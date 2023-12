Tối 23/12, Công diễn 3 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng với chủ đề Chuyến tàu thời gian. Trong tập này, 4 nhóm lần lượt trình bày các ca khúc theo thứ tự được sắp xếp trước đó.

Nhóm Mashup Ước gì - Mưa phi trường do MLee, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Trang Pháp và Huyền Baby nhận được nhiều lời khen. Nhóm đã phối hợp cùng lúc nhiều nhạc cụ và pháo lửa.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên tình tứ trên sân khấu.

Trong phần vũ đạo, Lâm Bảo Châu bất ngờ xuất hiện trong trang phục lịch lãm và có những động tác thân mật cùng Lệ Quyên trên sân khấu. Anh cùng các vũ công nhấc bổng Lệ Quyên lên, giúp nữ ca sĩ hoàn thành phần trình diễn.

MLee và Huyền Baby thể hiện khả năng rap, còn Hồng Nhung khiến các chị đẹp khác thích thú khi lần đầu biểu diễn vũ đạo nóng bỏng. “Chị Bống thật sự đã nhập cuộc, chị Bống nhảy như các em tuổi đôi mươi, tạo ra năng lượng vui tươi”, Mỹ Linh nói.

Cũng trong tập này, nhóm Vì sao do Lan Ngọc làm đội trưởng nhận nhiều lời khen khi dám thực hiện động tác mạo hiểm. Đều mắc chứng sợ độ cao nhưng Lynk Lee và Khổng Tú Quỳnh đã cùng đứng trên cao để vừa hát vừa thể hiện màn vũ đạo.

Phân đoạn Lynk Lee tự dằn vặt chính mình và rơi tự do từ trên cao xuống khiến nhiều người thót tim. “Tôi rất hoảng vì phải ngã tự do từ độ cao 2,5m, biết có vũ công giữ nhưng tôi vẫn sợ. Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn, làm thứ chưa bao giờ làm, một Lynk Lee thật bứt phá”, người đẹp chia sẻ.

Cố vấn Trần Thành Trung nhận xét: “Nhóm Vì sao đưa ra bài toán quá mạo hiểm và đã giải thành công. Tôi đánh giá tốt khả năng thích ứng và chịu khó của Lynk Lee”. Bên cạnh đó, giọng hát cùng sự kết hợp ăn ý của Thanh Ngọc, Uyên Linh cũng nhận được lời khen từ ban cố vấn.

Nhóm Màu hồng Chủ nhật do Diệu Nhi làm nhóm trưởng gặp nhiều khó khăn trong khi tập luyện vì chưa có nhạc. Tuy nhiên, nhóm vẫn hoàn thành phần trình diễn và nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ ban cố vấn. Trên sân khấu, Diệu Nhi xúc động gửi lời cảm ơn đến các thành viên vì đã giúp đỡ cô và H’Hen Niê. Nữ diễn viên tự nhận bản thân chỉ hỗ trợ các chị phần diễn xuất, biểu cảm trên sân khấu.

Nhóm 'Màu hồng Chủ nhật' trình diễn trên sân khấu.

Trước đó, Diệu Nhi khiến mọi người lo lắng khi phát sốt trong hậu trường. Kết thúc phần trình diễn, cô nghẹn ngào: “Nhi mệt quá mọi người ơi!”. Phương Vy dành lời khen cho Diệu Nhi vì tinh thần hết mình của nữ ca sĩ: “Những cú tung, xoay, một mình Diệu Nhi gánh hết. Vừa xong bài hát, Nhi tái mặt luôn. Nhi đã hoàn thành phần trình diễn một cách hoàn hảo”.

Nhóm Hương Ly, Mỹ Linh, Thu Phương, Đoan Trang và Diệp Lâm Anh thể hiện tiết mục Hai đứa trẻ. Lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, 5 thành viên đã hóa thân thành các nữ tướng, đánh trống, múa kiếm. Hương Ly khiến nhiều khán giả ấn tượng khi độc tấu đàn bầu. Mỹ Linh cũng tiếp tục mạo hiểm khi thực hiện nhiều động tác xoạc chân, nhào lộn trên không.

Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh, Phương Vy, Mlee trong phần thi.

Trong tập này, phần thi đấu nhảy giữa Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh, Phương Vy và MLee khiến nhiều khán giả thích thú. Khổng Tú Quỳnh gặp thách thức khi cùng lúc tập luyện 2 phần vũ đạo. MLee bị đập mặt xuống sàn. Dù bị chấn thương, cô vẫn trình diễn hết mình trên sân khấu và dành được lượt bình chọn cao nhất, mang về cho nhóm 4 điểm quy đổi.

Kết thúc công diễn 3, nhóm Mashup Ước gì - Mưa phi trường có 92,48% lượt bình chọn, tương ứng với 4 điểm; nhóm Vì sao có 91,6% lượt nhận được điểm quy đổi là 3; Màu hồng Chủ nhật có 77,69% lượt, nhận 2 điểm và nhóm Hai đứa trẻ được 72,97% lượt bình chọn, tương đương 1 điểm. Các chị đẹp Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc và Hương Ly phải tạm dừng cuộc chơi do có số phiếu bình chọn thấp.

Thảo Nguyên - Khánh Đoan