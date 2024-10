Đêm concert thứ hai của Anh trai say hi vừa diễn ra tại TP HCM. Trong hơn 3 tiếng, 29 "anh trai" cùng khách mời Vũ Thảo My, tlinh, Orange, Hoà Minzy... mang tới hơn 20 ca khúc nổi bật. Gần 20.000 khán giả hoà giọng theo các bài hát như Catch me if you can, Bảnh, Đều là của em, Kim phút kim giờ, Sao hạng A, Hào quang, Tình đầu quá chén, Walk...

Dương Domic - Wean - Hùng Huỳnh - Đức Phúc.

Concert mở màn với tiết mục Anh trai nước Việt, theo sau đó là 2 phiên bản ca khúc chủ đề từ 2 liên quân ban đầu của chương trình - Bảnh và I.C.O.N. Các tiết mục như Anh trai nước Việt, Laviu, Sóng vỗ vỡ bờ... lần đầu được diễn live.

Nhiều tiết mục được làm mới về lối trình diễn, khác với bản gốc của chương trình, cũng như ở concert 1. Vì Negav không tham gia concert, tại Catch me if you can, Phạm Đình Thái Ngân, Quân A.P, Ali Hoàng Dương biểu diễn cùng Công Dương, Nicky, Quang Hùng MasterD. Tiểu Vy và Quốc Anh gây chú ý khi hoá cặp đôi tại lễ đường ở tiết mục Kim phút kim giờ.

Hoà Minzy, Tiểu Vy, Quốc Anh góp mặt tại concert.

Tiết mục kế cuối là liên khúc BEST5 gồm các phân đoạn nổi bật từ tiết mục solo của 5 "anh trai" ở nhóm nhạc toàn năng - HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc. Cả nhóm lần đầu đứng chung sân khấu, chia sẻ dự định sẽ cùng ra mắt bài hát mới.

Kết màn concert là ca khúc mới do Dương Domic sáng tác - Say hi never say goodbye. 29 "anh trai" ngồi kế nhau, tạo thành hình tròn, gây xúc động khi vẫn để trống một chỗ "tượng trưng" cho Negav.

Hieuthuhai và Hurrykng.

Thời điểm cuối concert đã bước qua ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nên 29 "anh trai" bất ngờ tặng hoa hồng và các phần quà khác, bày tỏ tình yêu đến các khán giả nữ.

Lou Hoàng.

Các 'anh trai' tặng hoa cho khán giả nữ.

MC Trấn Thành chính thức công bố concert 3 của Anh trai say hi sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội.

Ảnh: BTC; Video: Thanh Phi