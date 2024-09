Đêm concert đầu tiên của Anh trai say hi vừa diễn ra tại TPHCM. Trong hơn 3 tiếng, 30 "anh trai" cùng khách mời Naomi, Bảo Anh, Lâm Bảo Ngọc, NSND Kim Xuân, tlinh mang tới 22 ca khúc nổi bật.

Gần 20.000 khán giả hoà giọng theo các bài hát như Ngân nga, Cứ để anh ta rời đi, Bao lời con chưa nói, Regret, I'm thinking about you, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Tình đầu quá chén, Hào quang, Catch me if you can, Hút, Walk...

Tiết mục I.C.O.N của liên quân 1.

Nhiều tiết mục được làm mới về vũ đạo, lối trình diễn. Ở Hút, Hải Đăng Doo tự tin vén áo khoe múi bụng, Erik xé toạc áo ở Sau đêm nay. Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy sau khi trình diễn ca khúc Thi sĩ đã bất ngờ hát đoạn đầu của Kim phút kim giờ. Tiết mục Best hit của chương trình - Catch me if you can mở đầu với giọng ca của Phạm Anh Duy và màn chơi piano của Quang Hùng MasterD. Loạt xe mô tô chở các "anh trai" lên sân khấu ở phần trình diễn I'm thinking about you. Phần điệp khúc tiết mục Walk được lặp lại đến 5 lần.

Một số phần trình diễn được giữ nguyên tình tiết như Love sand vẫn kết thúc với màn lột áo sau tấm màn mỏng của Hieuthuhai, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh, Jsol. Ở tiết mục Sao hạng A, Hieuthuhai, Song Luân, Dương Domic, Jsol cùng đội Ngạo nghễ gồm Anh Tú Atus, Rhyder, Isaac, Hurrykng đưa 8 khán giả bất kỳ lên sân khấu, tặng vòng tay tự làm. Song Luân cho biết các "anh trai" đã thức nhiều đêm để xâu vòng.

Kết thúc tiết mục Hào quang, MC Trấn Thành tự tin thể hiện đoạn điệp khúc vì yêu cầu của Rhyder.

Đón sinh nhật tuổi 25, quán quân Hieuthuhai liên tục được chúc mừng, tạo bất ngờ từ thảm xanh cho tới trong lúc diễn ra concert. Sau tiết mục Kim phút kim giờ, khán giả bất ngờ đồng thanh hát Happy birthday, khiến MC Trấn Thành bối rối vì các "anh trai" đã lên kế hoạch tặng bánh cho Hieuthuhai ở cuối đêm nhạc. Nam rapper xúc động cho biết điều ước ngày sinh nhật là được trở về thời gian quay tập 1 của Anh trai say hi.

Đêm concert đầu tiên trao thêm 2 giải thưởng phụ, được quyết định dựa trên độ lớn của máy đo tiếng ồn. Gương mặt được đề cử nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất từ khán giả sẽ chiến thắng.

Anh Tú Atus nhận giải "Anh trai có mảng miếng nội bộ xuất sắc nhất. Ảnh đại diện và ảnh bìa của fanpage Anh trai say hi sẽ thay hình nam ca sĩ trong 24h. "Dân đảo thú vị nhất được trao cho Quang Trung. Anh được uỷ quyền admin của fanpage Anh trai say hi trong 24h, có thể tự do đăng tải.

Cuối đêm nhạc, 30 "anh trai" cùng trình diễn ca khúc chủ đề The stars. Khán giả hạnh phúc khi các "anh trai" bị loại sớm như Công Dương, Phạm Anh Duy, Tage, Nicky, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Phú Quí… trở lại trình diễn, giao lưu trên sân khấu. Concert thứ hai của Anh trai say hi sẽ diễn ra ngày 19/10.

30 "anh trai".

