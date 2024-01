Dàn nghệ sĩ xác nhận biểu diễn tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 gây chú ý khi có 4 'chị đẹp' Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương, Lệ Quyên cùng nhiều ca sĩ như Lam Trường, Cao Thái Sơn, Noo Phước Thịnh...

Các nghệ sĩ thế hệ Z góp mặt có MONO, HIEUTHUHAI, tlinh, Tăng Duy Tân, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Wren Evans, Grey D, Double2T, Rhyder...

Ngoài ra, dàn nghệ sĩ tham gia trao giải và đi thảm đỏ thuộc nhiều lĩnh vực dự kiến hơn 100 người.

Nhóm DTAP tiếp tục đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc Lễ trao giải Làn sóng xanh. Các thành viên bàn bạc, tìm cách tạo ra những màn trình diễn mang đậm dấu ấn của giải thưởng lâu đời này.

Bốn 'chị đẹp' xác nhận biểu diễn tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023.

"Chúng tôi tự làm khó mình khi kết hợp ban nhạc sống và nhạc điện tử sau nhiều năm sự kiện trao giải không chơi nhạc sống vì lý do khách quan. Với chủ đề We are the future, chúng tôi muốn tập trung vào các nghệ sĩ trẻ song không quên tính kết nối giữa các thế hệ qua tiết mục giao thoa với bậc tiền bối - phần kết hợp 'chỉ có ở Làn sóng xanh'", đại diện nhóm cho hay.

Diva Mỹ Linh - người sẽ nhận cúp Thành tựu năm nay - được tiết lộ mang loạt hit Hương ngọc lan, Trưa vắng, Chuyện tình… lên sân khấu. Chị hứa hẹn làm sống lại thanh xuân của các thế hệ khán giả bằng không khí âm nhạc cuối thập niên 1990.

Văn Mai Hương, Trung Quân và Grey D sẽ có một tiết mục mash-up những bài hát về mưa. Sau nhiều sân khấu solo, Tăng Duy Tân và Hoà Minzy lần đầu cùng nhau biểu diễn live ca khúc Bật tình yêu lên tại lễ trao giải.

Năm nay, sự kiện cũng đánh dấu sự trở lại của Cao Thái Sơn với bài Tất cả hoặc không là gì cả sau 8 năm vắng bóng bảng xếp hạng. Noo Phước Thịnh - từng thắng nhiều hạng mục Làn sóng xanh - xác nhận tham gia biểu diễn.

Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 sẽ diễn ra vào ngày 24/1 tới tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Khung trời ngày xưa - Isaac ft. Hòa Minzy