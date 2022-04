Dẫn đầu thanh toán nội địa: Những bước đi vượt trội của Techcombank

Theo đó, Techcombank dẫn đầu về tổng số lượng giao dịch (chiều phát hành và chiều thanh toán) và tổng giá trị giao dịch (chiều phát hành và chiều thanh toán) của tất cả các dịch vụ xử lý qua hệ thống NAPAS.

Tiên phong số hóa, kích hoạt “Zero Fee”

Techcombank từ một hiện tượng đã thực sự khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong nỗ lực chinh phục công nghệ số và trở thành ngân hàng dẫn dắt cuộc chơi. Trở thành ngân hàng dẫn đầu về thanh toán nội địa là kết quả của việc thực thi chiến lược số hóa triệt để và những giải pháp thiết thực dành cho khách hàng.

Hiện tượng Techcombank bắt đầu từ cú hích "Zero Fee" - dịch vụ ngân hàng điện tử "0 đồng" cho cá nhân. Chính sách này đã mang những bước tiến nhảy vọt cho Techcombank từ cuối năm 2016 và được áp dụng cả cho doanh nghiệp từ năm 2019 càng khẳng định sự dẫn dắt của Tech trong việc tiên phong số hóa, chuyển đổi không ngừng.

Trong năm 2018, Techcombank tiếp tục thực hiện chương trình Cashback để hoàn tiền lại 1% không giới hạn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ ghi nợ. Đến nay, hàng nghìn tỷ đồng phí giao dịch đã được Techcombank “đầu tư” trở lại cho khách hàng để kích thích thanh toán không tiền mặt và trở thành ngân hàng dẫn đầu thanh toán nội địa, “xuất sắc nhất năm 2021” như ghi nhận caủa NAPAS nói trên.

Rõ ràng, điều quan trọng mà Techcombank đã làm được chính là đã giúp thay đổi thói quen hành vi của khách hàng. Bằng sự tiện ích của thanh toán qua ngân hàng điện tử, bằng sự ưu đãi miễn phí, Techcombank đã giúp ngày càng nhiều khách hàng hạn chế tiêu dùng tiền mặt, tăng cường sử dụng các giải pháp thanh toán số một cách nhanh chóng, an toán tiện ích.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều khách hàng chọn Techcombank là ngân hàng giao dịch chính và liên tục tăng trưởng số lượng khách hàng. Tính đến hết quý 4/2021, Techcombank phục vụ đến 9,6 triệu khách hàng giao dịch với tổng khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân năm 2021 lần lượt đạt 652 triệu giao dịch (tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái) và 9,1 triệu tỷ đồng (tăng 80,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Phục vụ mọi nhu cầu cá nhân trên ngân hàng số

Theo tính toán của Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), số hóa giúp các ngân hàng tiết kiệm đến 60-70% chi phí. Tuy nhiên, quá trình số hóa là một cuộc chạy đua dài hơi và các ngân hàng cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những thách thức đang chờ đón để tạo ra những đột phá mới.

Có thể nói, sau cú hích “Zero Fee”, Techcombank đi đầu về giải pháp ngân hàng điện tử cá nhân với EBanking tiện lợi. Ngân hàng này không ngừng chuyển đổi, đầu tư công nghệ, nghiên cứu dữ liệu để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng trên nền tảng ngân hàng số: từ đầu tư, đến vay mua nhà xe, mở thẻ tín dụng, thẻ thanh toán đến tiện ích thanh toán đời sống và quản lý gia sản cho khách hàng. Chỉ cần cài app Techcombank mobile, khách hàng có thể thực hiện từ các giao dịch này dễ dàng.

Lãnh đạo Techcombank cho biết, hiện hơn 85% giao dịch của Ngân hàng đã được thực hiện bởi tiện ích số hóa. Do đó, các nhu cầu tài chính của khách hàng sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, an toàn và hoàn toàn miễn phí. Ngân hàng cũng đã tăng cường kết nối với các đối tác thanh toán như: điện nước, máy bay, nghỉ dưỡng; kết nối với ví thanh toán Moca, Momo… để khách hàng sử dụng đơn giản và tích hợp.

Chính những sự tiện ích này giúp các giao dịch thanh toán nội địa từ Techcombank liên tục, tạo lòng tin, sự hài lòng cho khách hàng để chính khách hàng là người giới thiệu dịch vụ ngân hàng cho người thân, bạn bè. Ở chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng năm 2021 do YouGov thực hiện, với 83 điểm, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu ngành về mức độ khách hàng tin tưởng, sẵn sàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến bạn bè, người thân. Đây là sự ghi nhận từ chính khách hàng với những trải nghiệm hài lòng từ dịch vụ ngân hàng.

Theo bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcobank, khách hàng ngày nay có nhu cầu đa dạng và có nhiều nguồn thông tin tiếp cận. Hành trình của họ có rất nhiều điểm chạm, từ những biển quảng cáo, đến mạng xã hội, đến các công cụ tìm kiếm và kết nối rộng lớn trên internet... Vì vậy, điều Techcombank luôn hướng đến là có mặt trên từng điểm chạm khách hàng, để khắc họa chân thực nhất chân dung và am hiểu về nhu cầu của họ.

“Khi có nhiều khách hàng hơn, chúng tôi càng có cơ hội để hiểu họ hơn về nhu cầu, hành vi, sở thích, thói quen... từ đó tiếp tục đầu tư cho các giải pháp, sản phẩm vượt trội hơn, nâng cao trải nghiệm tốt hơn. Điều này sẽ tạo nên những định vị trải nghiệm khách hàng hoàn toàn khác biệt trên thị trường”, bà Diễm Tú chia sẻ.

“Có mặt trên từng điểm chạm của khách hàng” và cung cấp các giải pháp dịch vụ tài chính tiện ích chính là những kim chỉ nam để Techcombank thu hút khách hàng giao dịch cùng ngân hàng và gia tăng từ số lượng đến giá trị giao dịch. Kết quả Ngân hàng xuất sắc nhất năm 2021- Bank of the year là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của nhà băng này trên hành trình chuyển đổi không ngừng để “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”.

Techcombank cũng được NAPAS xướng tên ở nhiều giải thưởng khác, như “Ngân hàng dẫn đầu về giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS” (Outstanding Bank in Card Payment Transaction), với tổng số lượng giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ đạt 27,5 triệu giao dịch tương đương 23% tỷ trọng và xếp thứ 2 toàn hệ thống. Napas đồng thời vinh danh Techcombank là “Ngân hàng dẫn đầu về dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7” chiều Ngân hàng phát hành, với hơn 352 triệu giao dịch, chiếm tỷ trọng 19,5% toàn hệ thống. Cùng với đó, Techcombank được ghi danh ở hạng mục “Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu thanh toán không dùng tiền mặt” (Outstanding Bank in Cashless Payment Transition), dựa trên tiêu chí chuyển dịch về tỷ trọng giao dịch rút tiền sang giao dịch thanh toán (trên POS và ECOMMERCE)…

Doãn Phong