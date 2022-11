Đàn ông luôn nghĩ 'vợ nhà người ta' hoàn hảo hơn vợ mình?

Trong thực tế, điều này là một kiểu tâm lý hoàn toàn có thật, đa số các ông chồng đều thích ngó qua nhà hàng xóm và cảm thấy người đàn ông đó có một cô vợ thật hoàn hảo.

Đương nhiên, khi chồng khen vợ của người khác, người vợ sẽ cảm thấy rất bực bội và khó chịu, tranh cãi về vấn đề này cũng không thể thay đổi được cảm giác đó của nam giới, vì thông thường đa số các ông chồng đều có suy nghĩ này.

Vậy tại sao đàn ông luôn nghĩ vợ người khác tốt hơn vợ mình?

1. Tâm lý khác biệt giữa nam và nữ khi yêu

Thông thường, phụ nữ thuộc tuýp yêu chậm nhưng lâu và sâu trong chuyện tình cảm, khi gặp một ngơời đàn ông, phụ nữ thường không sớm xuất hiện tình cảm mãnh liệt, mà sẽ yêu một cách từ từ và lâu, tình yêu của họ dành cho chồng thường là từ đầu đến cuối, có mức độ chung thủy cao hơn.

Trong khi đó, trái ngược hơn là cảm xúc của đàn ông được ví là giống như một cơn bão, chúng đến và đi rất nhanh. Một số người đàn ông vô trách nhiệm luôn mong có một người vợ giống “bảo mẫu” ở nhà chăm sóc gia đình, rồi lại có người yêu bên ngoài để vui vẻ và chia sẻ những cảm xúc bay bổng trong tâm hồn. Dù có thể vẫn còn yêu vợ nhưng anh ấy không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ tơ tưởng đến người phụ nữ khác như vậy.

2. Người vợ không còn quan tâm nhiều đến hình ảnh của mình sau khi kết hôn

Phụ nữ rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, khi ra ngoài luôn phải chải chuốt, trang điểm thật lâu. Tuy nhiên, khi họ ở nhà, lại khá xuề xòa và đơn giản. Có thể họ nghĩ rằng ở nhà thì phải thoải mái, chồng không quan tâm đến hình ảnh của mình. Hoặc đôi khi, đàn ông ở nhà cũng hay cáu gắt, không để ý đến hình ảnh của vợ hay khen ngợi vợ.

Trong trường hợp này, người phụ nữ nên sửa những hiểu lầm này và chú ý đến hình ảnh của mình trước chồng nhiều hơn. Để duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt chồng, tốt nhất bạn nên xuất hiện trước mặt chồng chỉn chu, sạch sẽ và có phần gợi cảm nhờ cách chọn quần áo vào mỗi buổi sáng.

3. Không nhận được sự khẳng định, khen ngợi của người vợ

Nhiều người vợ thường nói chuyện với chồng bằng giọng điệu quá nghiêm túc, thẳng băng hoặc đanh giọng hay thậm chí không bao giờ khen ngợi chồng, vì cho rằng những đóng góp của chồng cho gia đình là điều đương nhiên, những điều chồng đang làm đều là bổn phận.

Quan điểm này thực tế là sai, vợ và chồng đều có trách nhiệm với gia đình, hy sinh vì gia đình là lẽ đương nhiên của cả hai chứ không phải riêng từ người chồng. Nếu các cặp vợ chồng khen ngợi nhau thường xuyên, bày tỏ lòng biết ơn thường xuyên và tập trung vào kỹ năng ăn nói ôn hòa, nhẹ nhàng, thì mối quan hệ sẽ hòa thuận hơn và gia đình sẽ hạnh phúc hơn.

4. Hay so sánh khập khiễng, thiếu công bằng

Chúng ta cần biết rằng, trong cuộc sống này, không ai hoàn hảo cả, đàn ông mơ vợ mình hoàn hảo, lại thích so sánh vợ mình với vợ người khác. Nhưng phương pháp so sánh của họ thường không công bằng.

Đừng so sánh khuyết điểm của vợ với ưu điểm của người khác, vì ưu điểm của vợ có thể người khác không thể có được, vì vậy, một số so sánh thiếu công bằng chắc chắn sẽ làm cho nam giới luôn cảm thấy vợ mình kém hơn so với vợ nhà người ta. Vợ hàng xóm luôn tốt còn vợ mình thì không ra gì.

5. Vì vợ chồng đã quá hiểu nhau

Giữa vợ và chồng có quá nhiều sự hiểu biết lẫn nhau cũng khiến người chồng cảm thấy rằng vợ của người khác là tốt, còn vợ mình thì nhìn đâu cũng ra khuyết điểm.

Do vậy, kinh nghiệm của các chuyên gia tâm lý là, nếu người vợ chủ động giữ khoảng cách với chồng một chút và tạo cảm giác bí ẩn cho chồng thì rất tốt cho việc duy trì hôn nhân. Cả hai vợ chồng có thể nỗ lực phát triển cùng nhau để tạo thêm chút mới mẻ trong tình yêu, nên tạo khoảng cách cho hôn nhân, để hai người có thể tăng sức hút với nhau.

Nói tóm lại, đàn ông thường có tâm lý chung rất phổ biến là luôn nghĩ vợ của người khác tốt vì anh ta quá quen thuộc với vợ mình và biết quá rõ mọi thứ, vì vậy anh ta vô tình đánh mất đi sự hấp dẫn của vợ mình.

Do đó, giữa vợ và chồng cần phải giữ được khoảng không gian cá nhân nhất định, người vợ nên chú ý giữ gìn hình ảnh của bản thân, tạo ra những thứ mới mẻ, hấp dẫn, chỉn chu, trau chuốt, từ đó có thể nâng cao sức hút lẫn nhau, giúp duy trì tình cảm vợ chồng thú vị, đam mê hơn, đồng thời giúp cho những ông chồng ít “ngó nghiêng” và so sánh với những người vợ khác.

Theo VOV