Bom tấn Oppenheimer của Christopher Nolan công chiếu tại Việt Nam ngày 11/8. Bên cạnh bữa tiệc hình ảnh và câu chuyện phức tạp đằng sau cuộc đời một nhà khoa học, dàn diễn viên quy tụ hàng loạt ngôi sao Hollywood sáng giá chính là lý do mà người yêu điện ảnh không thể bỏ qua Oppenheimer.

Cillian Murphy trong vai J. Robert Oppenheimer



Vai cha đẻ của bom nguyên tử được Christopher Nolan lựa chọn từ một diễn viên đã đóng vai nam phụ trong nhiều phim của ông (The Dark Knight, Inception, Dunkirk). Cillian Murphy là một ngôi sao màn bạc và sân khấu người Ireland được biết đến với nhiều tác phẩm xuất sắc: 28 Days Later, A Quiet Place Part II và loạt phim Peaky Blinders.

Đạo diễn Christopher Nolan chia sẻ: “Tôi đã rất may mắn được làm việc với một số diễn viên tuyệt vời ngay từ giai đoạn đầu trong sự nghiệp của họ và Cillian là một trong số đó. Lần đầu tiên tôi làm việc với cậu ấy, dù non nớt nhưng rõ ràng cậu ấy có tài năng phi thường”.

Cillian Murphy cho biết sức hấp dẫn và thách thức trong việc hóa thân vào Oppenheimer là khắc họa được trí thông minh kiệt xuất của nhà vật lý và những cuộc đấu tranh đạo đức mà ông phải đối mặt.

“Chúng tôi luôn theo đuổi sự phức tạp của Oppenheimer vì ông ấy không phải là người đơn giản. Trí tuệ khác thường có thể trở thành một gánh nặng; những người như thế sống với hệ quy chiếu khác hẳn người phàm chúng ta. Điều đó đem đến những phức tạp và thách thức với đời sống cá nhân, trải nghiệm đạo đức của họ”.

Emily Blunt trong vai Kitty Oppenheimer

Emily Blunt là một nữ diễn viên người Anh đa tài sở hữu sự nghiệp diễn xuất thành công. Bắt đầu bằng sân khấu, Blunt có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Warrior Queen (2003) và Henry VIII (2003) trước khi đột phá với giải Quả cầu vàng cùng Gideon’s Daughter năm 2006.

Emily Blunt là một trong những diễn viên nữ được trả lương cao nhất hiện tại với khả năng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật và thể loại khác nhau. Các tác phẩm mà Emily Blunt ghi dấu ấn phải kể tới The Devil Wears Prada, Edge of Tomorrow, Into the Woods, hai phần A Quiet Place, Sicario, Mary Poppins Returns hay Jungle Cruise.

Trong Oppenheimer, Katherine “Kitty” Oppenheimer là một nhà sinh vật học, thực vật học, bà đã kết hôn ba lần trước khi gặp Oppenheimer. Trong nhiều năm, Kitty phải vật lộn với vai trò làm mẹ, sự cô đơn và nghiện ngập.

Emily Blunt bị Kitty hấp dẫn bởi nhân vật lịch sử này từ chối các khuôn mẫu và kỳ vọng xã hội đối với phụ nữ: “Cô ấy phức tạp, bốc đồng, đam mê. Đó là người đã từ chối tuân theo lý tưởng nữ tính bấy giờ, cô ấy có sự thách thức rất hiện đại. Kitty giống như một người bạn tâm tình với Oppenheimer và là đồng minh khi người chồng phải đưa ra những quyết định lớn”.

Emily Blunt cũng đã từng hợp tác cùng Cillian Murphy cách đây không lâu trong A Quiet Place Part II: “Đây là bộ phim thứ hai của tôi với Cillian. Đã làm việc cùng nhau nên chúng tôi cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Thật dễ dàng để vào vai một cặp vợ chồng thân thiết và chân thành”.

Robert Downey Jr. trong vai Lewis Strauss

Robert Downey Jr. là một diễn viên người Mỹ đã có một sự nghiệp đáng chú ý và bền bỉ ở Hollywood. Sau quãng thời gian khó khăn khoảng đầu những năm 2000, tài tử đã có sự trở lại ngoạn mục trở thành ngôi sao hạng A với vai Iron Man của vũ trụ điện ảnh Marvel hay hình tượng Sherlock Holmes.

Downey được biết đến với phong cách diễn xuất lôi cuốn, hóm hỉnh và ngẫu hứng đem đến chiều sâu cho các nhân vật. Ngôi sao này cũng được khen ngợi vì sự linh hoạt, đa dạng và khả năng biến đổi bản thân về thể chất và cảm xúc cho các vai diễn khác nhau.

Với Oppenheimer, vai diễn Lewis Strauss của Robert Downey Jr. trong lịch sử là ủy viên sáng lập của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử năm 1947, đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách hạt nhân thời hậu chiến của Mỹ. Giữa Strauss và Oppenheimer - hai người đàn ông bướng bỉnh, tham vọng điên cuồng và mang nặng trọng trách - đã hình thành một mối quan hệ đầy căng thẳng.

Matt Damon trong vai Leslie Groves

Được biết đến với phong cách diễn xuất tự nhiên, tinh tế và linh hoạt, Matt Damon được đánh giá cao trong vai trò một diễn viên nhờ sự thông minh, lôi cuốn và chuyên nghiệp. Các phim mà Matt Damon tham gia không thể không nhắc tới Good Will Hunting, Saving Private Ryan, The Departed, The Martian, Manchester by the Sea hay loạt phim về Jason Bourne mà anh đóng chính.

Mới đầu năm nay, Matt đã thêm vào bản lý lịch tràn ngập giải thưởng của mình một được đề cử Oscar nữa với màn trình diễn được đánh giá cao trong Air, bộ phim anh sản xuất với Ben Affleck.

Nam diễn viên vào vai Leslie Groves – một Chuẩn tướng làm việc cùng Oppenheimer. Năng động, có trách nhiệm và lão làng, Leslie Groves, Jr. là một sĩ quan xuất sắc và đáng tin cậy, phụ trách giám sát việc xây dựng Lầu Năm Góc khi ông được giao nhiệm vụ lãnh đạo Dự án Manhattan. Dù có nhiều khác biệt với nhà khoa học về xuất thân, quan điểm nhưng Leslie Groves đã trao cho Oppenheimer niềm tin và sự ủng hộ cần thiết.

Matt Damon, theo Christopher Nolan, chính là người hoàn hảo đem đến sự ấm áp, hài hước nhưng đồng thời là uy quyền của một nhà lãnh đạo.

Các diễn viên trong sự kiện ra mắt 'Oppenheimer'.

Nhân dịp khởi chiếu Oppenheimer, CJ CGV Việt Nam dành tặng độc giả VietNamNet tại Hà Nội 3 cặp vé dự buổi ra mắt phim dưới định dạng IMAX vào tối 10/8.

Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng gửi email về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "Oppenheimer" kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 8/8. BBT sẽ gửi thư thông báo cho độc giả nhận vé may mắn nhận vé vào ngày 9/8.