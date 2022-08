Dàn sao 'khủng' của 'Cuộc chiến xuyên không' chào khán giả Việt Nam

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không là bom tấn viễn tưởng Hàn Quốc được mong đợi nhất mùa hè 2022 khi sở hữu kịch bản mới lạ và ê kíp hùng hậu. Trước ngày phim chính thức ra mắt tại Việt Nam, dàn diễn viên đã gửi lời chào tới người hâm mộ Việt.

Phim quy tụ dàn diễn viên hàng đầu xứ sở kim chi trong một cốt truyện đặc biệt. Đảm nhận những nhân vật từ chính đến phụ của phim đều là những gương mặt không chỉ bảo chứng về tên tuổi mà còn được công nhận thực lực qua rất nhiều dự án hoành tráng trước đó. Cùng điểm mặt những cái tên sẽ làm khuynh đảo màn ảnh rộng Hàn Quốc trong Alienoid: Cuộc chiến xuyên không.

Ryu Jun Yeol là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ bộ phim Reply 1988. Nổi danh từ truyền hình, tài năng của anh lại tiếp tục được kiểm chứng qua việc góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh lớn như The King, A Taxi Driver, Believer và The Battle: Roar To Victory. Trong Alienoid: Cuộc chiến xuyên không, những khán giả yêu mến Ryu Jun Yeol sẽ lần đầu tiên được nhìn thấy nam diễn viên trong tạo hình cổ trang là Muruk - một pháp sư tài năng nhưng kém may mắn sống ở thời Goryeo. Chưa từng hợp tác trước đó, nhưng đạo diễn Choi Dong Hoon cho biết Muruk là nhân vật được ông tạo ra cho riêng Ryu Jun Yeol ngay từ những ngày đầu viết kịch bản.

Kim Tae Ri được đánh giá là nữ diễn viên chinh phục cảm tình của khán giả mọi lứa tuổi nhờ khả năng biến hóa đa dạng qua từng tác phẩm. Nổi tiếng ngay từ vai diễn điện ảnh đầu tiên trong The Handmaiden, Kim Tae Ri tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của một ngôi sao hàng đầu qua loạt phim truyền hình nổi tiếng là Mr. Sunshine và Twenty-five Twenty-one. Tham gia Alienoid: Cuộc chiến xuyên không, Kim Tae Ri mang đến hình ảnh mới lạ qua nhân vật 'cô gái bắn sấm sét' Ean – một nữ nhân bí ẩn thời Goryeo. Kim Tae Ri đã dành rất nhiều thời gian tập chạy bộ và thể dục dụng cụ để chuẩn bị cho những phân cảnh hành động với súng và đu dây.

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Kim Woo Bin sau 6 năm kể từ vai diễn cuối trong bộ phim Master, trước khi tạm dừng hoạt động để điều trị bệnh. Nam diễn viên ngay lập tức thể hiện được kỹ năng diễn xuất thành thục của mình khi hóa thân thành Guard – người quản lý việc giam cầm tù nhân trong cơ thể con người. Không chỉ khiến khán giả đổ gục với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của một người quản ngục, Kim Woo Bin còn mang đến những pha hành động mãn nhãn trong các phân cảnh chiến đấu với người ngoài hành tinh.

So Ji Sub là một tên tuổi khác đã khẳng định vị thế ngôi sao nhờ hàng loạt vai diễn được yêu mến trong các phim điện ảnh là The Battleship Island và Be With You, hay truyền hình như Ghost và The Master’s Sun. Trong Alienoid: Cuộc chiến xuyên không, cảnh sát Moon do anh thủ vai là một nhân vật tạo ra sự căng thẳng và kịch tính cho phim.

Tuyến nhân vật phụ trong phim cũng được đảm nhận bởi những cái tên thực lực. Nếu như Yum Jung Ah và Jo Woo Jin sẽ khiến khán giả thích thích thú khi hóa thân vào cặp đôi phù thủy Hắc Nương - Lam Tử quyền năng nhưng không kém phần hài hước, thì diễn viên gạo cội Kim Eui Sung lại tạo ra sự nể sợ với vai kẻ đeo mặt nạ bí ẩn Jajang. Cả ba đều là những diễn viên ghi dấu tài năng qua hàng loạt tác phẩm truyền hình và điện ảnh đình đám như Yum Jung Ah với Woochi, Intimate Strangers, Sky Castle; Jo Woo Jin với Hard Hit, Seobok, Collectors, The Drug King; và Kim Eui Sung với Train To Busan, W (Two Worlds), Taxi Driver…

Dàn sao hùng hậu ra mắt phim 'Alienoid: Cuộc chiến xuyên không'.

Sở hữu một dàn sao mạnh cả về sức hút và tài năng, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không còn lập kỷ lục là dự án phim có thời gian sản xuất dài nhất trong lịch sử Hàn Quốc với 387 ngày. 33 tỷ won là số tiền đầu tư cho riêng phần 1 và 70 tỷ won cho cả hai phần phim, để mang đến một vũ trụ giả tưởng đặc biệt trên màn ảnh, cùng những pha hành động ngoạn mục. Phim sẽ có các suất chiếu đặc biệt trong cả ngày 4/8 trước khi chính thức khởi chiếu từ 5/8.

Quỳnh An