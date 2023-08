Chính xác

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, dân tộc người Ơ Đu có khoảng 428 người, là một trong 5 tộc người có dân số ít nhất Việt Nam.

Người Ơ Ðu xưa kia cư trú dọc theo hai bên bờ sông Nậm Mộ và Nậm Nơn – con sông bắt nguồn từ Lào chảy vào đất Nghệ An. Do nhiều biến cố lịch sử, người Ơ Đu phải dời đi nơi khác hoặc sống cùng với các dân tộc khác. Hiện nay, người Ơ Ðu cư trú tập trung ở một số bản tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Ngoài dân tộc Ơ Đu, một số dân tộc khác có dân số dưới 1.000 người cần phải bảo tồn, lưu giữ là: Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm.