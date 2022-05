Mới đây ông Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hạ Long đã bắt tạm giam theo quyết định khởi tố bị can của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau đó, việc niêm phong và chuyển 4 chiếc ô tô khỏi căn biệt thự ven biển của ông Hà đã gây xôn xao dư luận bởi giá trị của chúng lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Không những vậy, cả 4 chiếc xe đều là những mẫu ô tô chất chơi không phải ai cũng mua được.

Lexus LX 570 2016

Chiếc SUV hạng sang Lexus LX 570 không cần phải giới thiệu quá nhiều bởi lâu nay nó nằm trong “từ điển” phải có của giới doanh nhân, chủ tịch tập đoàn. Bên cạnh giá bán lên tới 10 tỷ đồng tùy theo trang bị đi kèm thì đẳng cấp của chiếc xe nằm ở nội thất và hệ dẫn động hoàn hảo.

Chiếc Lexus LX 570 bị niêm phong trong vụ án của ông Phạm Hồng Hà là phiên bản 2016, vẫn thuộc thế hệ thứ 3 (2007-2021) nhưng là bản nâng cấp cuối cùng nên nhận được khá nhiều nâng cấp nội thất của hãng xe Nhật.

Lexus LX 570. Ảnh Tuổi Trẻ

Bên trong nội thất, trải nghiệm về sự sang trọng đỉnh cao đến từ trình độ chế tác tinh xảo với chất liệu da mềm mại, ốp gỗ cao cấp Shimamoku. Các hệ thống tiện nghi cơ bản của Lexus LX570 2016 bao gồm: DVD với hệ thống giải trí 2 màn hình cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh vòm 19 loa Mark Levinson, cổng kết nối Audio/USB, Bluetooth và chế độ AV, hệ thống khóa thông minh, hệ thống khởi động thông minh, điều khiển hành trình, cửa sổ trời nghiêng/trượt, chế độ một lần chạm đi kèm hệ thống chống kẹt.

Đây cũng là chiếc SUV tràn ngập công nghệ an toàn tối tân, điển hình như hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (Rear Cross Traffic Alert), 10 túi khí xung quanh xe, hệ thống quan sát toàn cảnh từ trên cao...

Lexus LX 570 2016 sử dụng động cơ V8, dung tích 5.7L, 32 van trục cam kép. Khối cơ này cho công suất tối đa 367 mã lực,tại 5600 v/ph, momen xoắn tối đa 530Nm tại 3200 v/ph, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 12,1 lít/100km.

Mercedes-Benz E300 AMG 2019

Dù chưa phải bản E300 mới nhất ra mắt cách đây chưa lâu nhưng chiếc Mercedes-Benz E300 AMG 2019 thời điểm ra mắt cũng có giá lăn bánh trên 3,2 tỷ đồng. Đây là mẫu xe cao cấp nhất của dòng E-Class mà Mercedes-Benz bán tại Việt Nam.

Thế mạnh của Mercedes-Benz E300 AMG 2019 mới là động cơ dung tích 2.0L Turbo charged, có công suất lên 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, hộp số 9 cấp. Xe mất 6,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, nhanh hơn E200 10 km/h.

Mercedes-Benz E300 AMG 2019 cùng màu trắng với Lexus ES 250 và VinFast Lux SA2.0. Ảnh: Phạm Công

Bên cạnh đó, việc gắn liền với cái tên AMG cho biết đây là chiếc xe được trang bị sẵn gói bodykit thể thao của hãng độ chính hãng AMG cùng bộ mâm 5 cánh kép 19 inch đặc trưng. So với bản E thấp hơn, E300 AMG sở hữu ngoại thất với các chi tiết trang trí màu đen bóng, bên trong là một loạt các điểm nhấn thiết kế như bộ nẹp ốp vân sợi kim loại dệt caro, tay lái thể thao bọc da Nappa với cụm nút cảm ứng, mặt trên bảng táp-lô bọc da Artico, đèn viền nội thất chỉnh 64 màu...

E 300 AMG dùng động cơ I4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h trong vòng 6,2 giây.

Lexus ES 250 2021

Việc chiếc Lexus ES 250 2021 có thêm trong bộ sưu tập xe của ông Phạm Hồng Hà khiến nhiều người ngạc nhiên bởi đây chính là đối thủ của chiếc Mercedes-Benz E300 AMG 2019. Việc cùng sở hữu 2 chiếc xe sang cùng khúc thường chỉ thấy ở một số người mê xe, thừa tài chính. Giá lăn bánh của chiếc xe này cũng hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh thiết kế mặt tản nhiệt hình con suốt điển hình ở thế hệ mới, Lexus ES 250 2021 tạo thêm điểm nhấn ở công nghệ an toàn bổ sung, gồm hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe PKSB (Parking Support Brake), cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), nhưng thiếu camera 360 độ. Bù lại xe có sẵn gói an toàn Lexus LSS +2 với những tính năng như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), đèn pha tự động thích ứng (AHS), cùng các tính năng an toàn khác như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo áp suất lốp (TPWS).

Lexus ES 2021. Ảnh Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, Lexus ES 2021 vẫn sở hữu những tiện nghi cao cấp như ghế da Semi-Aniline mềm mại, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng khác nhau, hệ thống âm thanh vòm 17 loa Mark Levinson và hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập

VinFast Lux SA2.0

Mặc dù có giá trị thấp nhất trong số 4 chiếc xe nhưng VinFast Lux SA2.0 cũng không phải dạng vừa bởi đây là mẫu xe chạy xăng đắt tiền nhất của hãng xe Việt Nam bán ra từ cuối năm 2018. Xe của cựu chủ tịch Hà là phiên bản cao câos, có giá công bố của VinFast Lux SA2.0 là hơn 1,8 tỷ đồng.

VinFast Lux SA2.0 được ví như BMW X5 khi sở hữu kích thước lớn cùng bộ mâm đúc 20 inch. Dàn đèn trước và sau đều full LED.

VinFast Lux SA2.0 lên xe cứu hộ cùng Mercedes-Benz E300 AMG. Ảnh: Phạm Công

Khoang cabin VinFast Lux SA2.0 là màn hình có kích thước lớn 10.4 inch, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Đi cùng với đó là loạt trang bị hiện đại như ghế chỉnh điện, khởi động nút bấm, đèn trang trí nội thất, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, wifi, sạc không dây, rèm che nắng chỉnh điện...

VinFast Lux SA2.0 sử dụng khối động cơ xăng tăng áp 2,0 lít, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp ZF đi kèm dẫn động RWD/AWD tùy phiên bản. Đây là loại hộp số này từng được sử dụng cho nhiều mẫu xe của các hãng nổi tiếng trên thế giới như BMW, Rolls-Royce hay Jaguar.

Đình Quý

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!