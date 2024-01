Bệnh nhận C.T.L (14 tuổi, trú tại Hải Dương) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng tình trạng dập nát bàn tay trái, gãy xương bàn ngón I, đầu ngón I, V còn hồng.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị tai nạn trong lúc đang ăn lẩu bằng bếp gas mini. Ngay lập tức, gia đình đã đưa đi nam sinh này đi cấp cứu tại một bệnh viện lớn khác tại Hà Nội và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phẫu thuật.

Hình ảnh phim chụp X-quang của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Với tổn thương này, bác sĩ đánh giá vấn đề chức năng bàn tay của bệnh nhân sẽ bị giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt và lao động sau này, đặc biệt còn ảnh hưởng đến tâm lý.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo dịp cuối năm và nghỉ Tết Nguyên đán, việc ăn lẩu có thể gây mất an toàn cháy nổ (do sử dụng bình ga, cồn…). Bệnh viện đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp gặp tai nạn thương tâm khi sử dụng những bếp lẩu loại này, thậm chí có người tử vong. Vì vậy, người dân nên sử dụng những loại bếp lẩu an toàn để hạn chế tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.