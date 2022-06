Đang chiếm top 1 thế giới, thế mạnh Việt Nam đột ngột xin giảm thành tích

Thông tin từ Bộ NN-PTNT, năm 2021, tổng giá trị nhập khẩu điều thô lên tới hơn 4,1 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ đạt khoảng 3,6 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên Việt Nam nhập siêu trong hơn 30 năm chúng ta xuất khẩu điều nhân ra thế giới.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 202.900 tấn, trị giá 1,21 tỷ USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá điều xuất khẩu bình quân đạt mức 5.992 USD/tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường lớn nhất của hạt điều Việt Nam xuất khẩu với kim ngạch 5 tháng năm 2022 lần lượt là 369 triệu USD và 132,9 triệu USD.

Việt Nam nhập siêu điều thô.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu khoảng 968.000 tấn điều thô với giá trị gần 1,4 tỷ USD, trong đó phần lớn lượng điều được nhập khẩu từ Campuchia. Dù nhập khẩu điều giảm 35,24% về lượng và giảm 37,84% về trị giá so với cùng kỳ 2021, song Việt Nam vẫn trở thành quốc gia nhập siêu mặt hàng này.

Mới đây, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đề nghị Bộ NN-PTNT điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu nhân điều trong năm nay xuống còn 3,2 tỷ USD, tức giảm 600 triệu USD so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm và giảm khoảng 400 triệu USD so với năm 2021.

Theo VINACAS, xuất khẩu điều đang gặp khó khăn khi cước tàu biển vẫn ở mức cao, giá điều nhân xuất khẩu không tăng đồng bộ với giá điều thô dẫn đến các nhà máy khó cân đối giá thành chế biến sau và giá xuất khẩu.

Xung đột Nga - Ukraine cũng ảnh hưởng tới việc xuất khẩu điều sang Nga. Ngoài ra, do Trung Quốc áp dụng chính sách "zero Covid" nên xuất khẩu điều sang thị trường này giảm tới 34% về lượng và 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.