Nguyễn Tuấn Phong Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 2005, quê Bắc Ninh) là sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá của ĐH Bách khoa Hà Nội. Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được biết tới là học trò đầu tiên của tỉnh giành Huy chương Vàng quốc tế. Trước đó, Phong cũng “bỏ túi” loạt thành tích ở môn Vật lý tại các cuộc thi quốc gia và khu vực. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Tuấn Phong được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2023. Hiện Phong ấp ủ ước mơ giành được học bổng để theo học tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) trong thời gian tới. Nguyễn Thị Thu Hoa Cô gái dân tộc Mường Nguyễn Thị Thu Hoa được biết tới là CEO Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Hoa lập gia đình. Dù đã làm đủ mọi việc nhưng chị vẫn không thấy nghề nào phù hợp. Sau đó, Hoa nhận ra người Mường ở Thanh Sơn (Phú Thọ) quê mình có món thịt chua khá hấp dẫn nhưng chưa nhiều người biết đến. Vì thế, chị quyết định khởi nghiệp với món thịt chua – một đặc sản của quê hương. Năm 2022, cô gái dân tộc Mường giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp cấp quốc gia do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Cùng năm, chị cũng đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Lê Thế Văn Lê Thế Văn (sinh năm 1989), công tác tại Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an với vai trò trực tiếp tham gia nắm tình hình hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của đất nước. Với những đóng góp của mình, năm 2023, anh nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023; Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 03 năm liên tục 2020, 2021, 2022. Trong 2 năm 2022-2023, anh nhận 4 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.