3 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 sẽ tham gia giao lưu với độc giả Báo VietNamNet vào ngày 1/3 gồm: Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 2005, lĩnh vực Học tập); Lê Thế Văn (sinh năm 1989, lĩnh vực An ninh trật tự) và Nguyễn Thị Thu Hoa (sinh năm 1992, lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp).

Quý độc giả có thể đặt câu hỏi cho 3 khách mời vào địa chỉ: Bangiaoduc@vietnamnet.vn.

Nguyễn Tuấn Phong

Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 2005, quê Bắc Ninh) là sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá của ĐH Bách khoa Hà Nội. Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được biết tới là học trò đầu tiên của tỉnh giành Huy chương Vàng quốc tế. Trước đó, Phong cũng “bỏ túi” loạt thành tích ở môn Vật lý tại các cuộc thi quốc gia và khu vực.

Phong bắt đầu có niềm đam mê với Vật lý từ những năm cấp 2. Lần đầu tiên được vào phòng thí nghiệm của trường, nam sinh mày mò và nghịch các bộ thí nghiệm điện. “Những câu hỏi đơn giản như: “Tại sao ma sát lại tạo ra điện?” cũng khiến em cảm thấy tò mò. Em không ngờ, môn Lý lại có nhiều điều thú vị đến thế”, Phong nói.

Từ việc mong muốn lý giải những điều thắc mắc, Phong bắt đầu học Vật lý rất say mê. Năm lớp 8 khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi, Phong giành được giải Nhất tỉnh. Đến năm lớp 9, nam sinh tiếp tục đoạt giải cao.

Tiền đề này giúp Phong thi đỗ vào lớp chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh với điểm môn chuyên cao thứ nhì lớp. Năm lớp 11, vượt qua các anh chị, Phong được lựa chọn đi thi và giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia. Sau đó, em tham dự kỳ thi Olympic thi Vật lý châu Âu ở Slovenia và giành Huy chương Bạc.

Tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12, Phong đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để giành giải Nhất. Sau đó, nam sinh tiếp tục giành Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và thành công “đổi màu” huy chương trong kỳ thi quốc tế chỉ trong vòng 2 tháng.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Tuấn Phong được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2023. Hiện Phong ấp ủ ước mơ giành được học bổng để theo học tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Thu Hoa

Cô gái dân tộc Mường Nguyễn Thị Thu Hoa được biết tới là CEO Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Hoa lập gia đình. Dù đã làm đủ mọi việc nhưng chị vẫn không thấy nghề nào phù hợp. Sau đó, Hoa nhận ra người Mường ở Thanh Sơn (Phú Thọ) quê mình có món thịt chua khá hấp dẫn nhưng chưa nhiều người biết đến. Vì thế, chị quyết định khởi nghiệp với món thịt chua – một đặc sản của quê hương.

Chị bắt đầu tìm tòi, thử nghiệm, tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng. Từng phải thử đi thử lại nhiều lần, chị Hoa thậm chí “khóc tu tu” khi rất nhiều sản phẩm hỏng phải bỏ đi. Với số vốn ban đầu ít ỏi, mỗi lần chị chỉ mua 1-2kg thịt để thử nghiệm. Sau nhiều năm cố gắng tìm ra công thức, số lượng thịt sản xuất ra ngày càng tăng lên.

Năm 2015, Công ty sản xuất và thương mại Trường Foods do chị Hoa làm Giám đốc chính thức thành lập, có trụ sở chính tại thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ). Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, chị đăng ký tem truy xuất nguồn gốc nhằm giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng biết được nguồn gốc, xuất xứ, thành phần và cách sử dụng sản phẩm thịt chua.

Bên cạnh đó, chị Hoa tập trung phát triển kênh phân phối, đến nay đã có hơn 8.000 điểm bán thịt chua trên khắp các tỉnh thành. Sản phẩm của công ty cũng chiếm 40% thị phần thịt chua trên toàn tỉnh Phú Thọ. Tính đến tháng 9/2023, Trường Foods bán ra thị trường khoảng 2.500.000 sản phẩm.

Năm 2022, cô gái dân tộc Mường giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp cấp quốc gia do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Cùng năm, chị cũng đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Lê Thế Văn

Lê Thế Văn (sinh năm 1989), công tác tại Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an với vai trò trực tiếp tham gia nắm tình hình hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của đất nước.

Trong quá trình công tác, anh đã trực tiếp phát hiện, tham gia đấu tranh chuyên án với các đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu cá nhân lớn nhất từ trước tới nay, thu hồi hàng TB dữ liệu bị chiếm đoạt, trong đó chứa hàng trăm triệu thông tin về cá nhân, tổ chức; vô hiệu hóa hoàn toàn hoạt động thu thập, chiếm đoạt, rao bán dữ liệu, thông tin cá nhân trên không gian mạng của các đối tượng trong chuyên án.

Anh Lê Thế Văn cũng tham gia 6 chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hoạt động lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngoài ra, anh còn tham gia nghiên cứu, hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài khoa học cấp Bộ.

Với những đóng góp này, năm 2023, anh nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023; Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 03 năm liên tục 2020, 2021, 2022.

Trong 2 năm 2022-2023, anh nhận 4 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc...

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đã chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

Các đề cử được chọn ra từ 171 hồ sơ gửi về từ 58 đơn vị, thuộc 10 lĩnh vực gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh - trật tự; Thể dục - thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý Hành chính Nhà nước.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 tiếp tục bình xét 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 dự kiến diễn ra 20-24/3/2024 tại Hà Nội.