Đang ngồi xem ti vi, người đàn ông bị hàng xóm chém tử vong

Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Điền Mỹ đang điều tra, làm rõ vụ án xảy ra trong đêm 2/6 trên địa bàn huyện Hương Khê.

Khoảng 20h tối 2/6, đối tượng tên Hậu (trú thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) sau khi uống rượu về đã lao vào nhà đánh đập vợ. Thấy người vợ bị chồng đánh, anh Diệu (hàng xóm) đã chạy sang nhà can ngăn. Sau đó, Hậu bực tức vào nhà vác dao đuổi đánh anh Diệu.

Đối tượng đã bị công an khống chế, bắt giữ (ảnh người dân cung cấp)

Thấy đối tượng hung hăng nên Diệu đã chạy trốn. Lúc này Hậu chạy vào nhà Diệu để truy tìm và thấy ông L. (SN 1950, bố của Diệu) đang ngồi xem tivi, Hậu vác dao chém ông L. tử vong tại chỗ.

Sau khi giết người, Hậu vác dao về nhà cố thủ. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ vây bắt đối tượng. Đến khoảng 2h sáng nay, công an đã bắt giữ, khống chế Hậu đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương