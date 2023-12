{"article":{"id":"2223268","title":"Đặng Quang Bình bất ngờ giành Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2","description":"Trong đêm Chung kết Nhà Nông Tự Tình mùa 2, thí sinh Đặng Quang Bình đã bất ngờ giành vị trí Quán quân. Các vị trí Á quân 1 thuộc về Trần Ngọc Đỉnh; Nguyễn Văn Cường và Lê Bá Duy đồng hạng Á quân 2.","contentObject":"<p>Tối 2/12 vừa qua, Chung kết <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-nong-tag1683536595378880606.html\" target=\"_blank\">Nhà Nông</a> Tự Tình mùa 2 đã diễn ra hấp dẫn. Với tổng điểm bình chọn 90% từ ban giám khảo và khán giả, cao nhất trong đêm thi, Đặng Quang Bình giành ngôi vị Quán quân của mùa 2 cùng giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt. Trần Ngọc Đỉnh theo sát ở vị trí Á quân 1 với 89% bình chọn và nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Lê Bá Duy và Nguyễn Văn Cường đồng vị trí Á quân 2 với 86% bình chọn, mỗi người nhận giải thưởng 20 triệu đồng. </p>

<p>Kết quả khá bất ngờ khi trước đó tại vòng Bán kết, cục diện thứ hạng của các thí sinh đang hoàn toàn trái ngược: Nguyễn Văn Cường và Lê Bá Duy là hai cái tên có điểm bình chọn cao nhất, Trần Ngọc Đỉnh thứ ba và Đặng Quang Bình là thí sinh giành vé “vớt” vào Chung kết.</p>

<p>Trước khi công bố kết quả, cả 4 thí sinh đều đã mang đến cho ban giám khảo và khán giả những màn trình diễn chất lượng.</p>

<p>Nguyễn Văn Cường mở màn với <a href=\"https://vietnamnet.vn/ca-khuc-tag18441931318403612766.html\" target=\"_blank\">ca khúc</a> “Trăm năm không quên” cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn NK. Giám khảo Thanh Ngọc khen Văn Cường có chất giọng ngọt, tình cảm, lên cao rất sáng, chắc nhịp, chắc nốt. Giám khảo Hamlet Trương đánh giá: “Cường hát bài này rất hay, nghe như truyền nhân của chú Jimmii Nguyễn”. Bên cạnh đó, anh và giám khảo Kim Tử Long đều đồng tình cho rằng Văn Cường đã thực sự trưởng thành và có bản lĩnh sân khấu hơn qua những vòng thi của Nhà Nông Tự Tình.</p>

<p>Phần thi tiếp theo của Đặng Quang Bình với ca khúc “Neo đậu bến quê”. Nghệ sĩ Kim Tử Long nhận xét khi Quang Bình cất giọng lên là cảm xúc đong đầy. Thanh Ngọc đánh giá Quang Bình có một phong cách trình diễn chân thành khiến cô rất xúc động và hoàn toàn chìm đắm trong ca khúc. Hamlet Trương chia sẻ: “Đến bây giờ Hamlet Trương thực sự đã hiểu vì sao NSƯT Kim Tử Long lại chọn trao Nút Vàng cho anh. Chính vì những thí sinh quá chất lượng như thế này đã làm cho chương trình tuyệt vời hơn trong lòng khán giả.” Có lẽ sau “Lời ru”, thì đây là ca khúc tiếp theo Quang Bình chinh phục hoàn toàn ban giám khảo, tiếp tục tạo ra một không gian âm nhạc và kể câu chuyện của riêng mình. </p>

<p>“Hoa nở không màu” là ca khúc Lê Bá Duy lựa chọn cho đêm Chung kết. Giám khảo Kim Tử Long và Hamlet Trương dành lời khen cho Bá Duy khi dám thử thách với một ca khúc nhạc nhẹ không phải sở trường nhưng “ca rất có hồn”, đầy sâu lắng, da diết. Giám khảo Thanh Ngọc lại cho rằng đêm Chung kết rất quan trọng thì Bá Duy nên hát dòng nhạc sở trường như dân ca.</p>

<p>“Trên đỉnh Phù Vân” của Trần Ngọc Đỉnh là tiết mục dự thi cuối cùng, cũng là tiết mục được dàn dựng công phu nhất. Quay lại dòng nhạc sở trường, Ngọc Đỉnh tiếp tục có phần trình diễn thăng hoa trên sân khấu. Giám khảo Hamlet Trương nhận xét Ngọc Đỉnh là thí sinh “tỏa sáng” ngay từ những vòng đầu, giọng hát nội lực và chỉn chu. Thanh Ngọc cho biết Ngọc Đỉnh chinh phục cô về kỹ năng sân khấu, riêng với cô thì Ngọc Đỉnh rất xứng đáng đạt ngôi vị Quán quân. Giám khảo Kim Tử Long đánh giá Ngọc Đỉnh có chất giọng tốt và kỹ thuật chuyên nghiệp, tuy nhiên trong chương trình này, anh đánh giá cao sự mộc mạc, giản dị, nồng nàn trong giọng hát của một nhà nông, mà điều này anh chưa thấy ở Ngọc Đỉnh.</p>

<p>Như vậy, sau 08 tập phát sóng, hành trình tìm kiếm Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2 đã chính thức khép lại với một kết quả được đánh giá là vừa lòng người hâm mộ. Có lẽ, đúng theo giám khảo Hamlet Trương chia sẻ, giữa người hát giỏi và người hát hay, thì phần đông khán giả sẽ chọn người hát hay. “Trong rất nhiều những người đầy học thuật, kỹ thuật, khán giả lại chọn những người không kỹ thuật bằng nhưng kết nối được cảm xúc và họ cứ muốn nghe hoài nghe hoài tiếng hát đó”.</p>

<p>Nhà Nông Tự Tình được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Sáng tạo và Giải pháp truyền thông số Á Châu, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam là đơn vị quảng cáo truyền thông chính. Đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.</p>

