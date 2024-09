Ngày 5/9, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm làm việc với ông P.K.T. (ở quận Hoàn Kiếm) để xử lý hành vi đăng tin sai sự thật về công tác phòng chống lũ lụt của Thủ đô.

Ảnh minh họa.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận do nhận thức hạn chế nên đã đăng tin sai sự thật. Ông T. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ các bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hành vi trên của ông T. được xác định đã vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Từ sự việc trên, Phòng An ninh Chính trị nội bộ khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác, sàng lọc thông tin; thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin tương tác, bình luận, chia sẻ.

Tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.