Ngày 7/10, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về thông tin “trẻ bị lạc”, kèm theo hình ảnh đáng thương của các bé. Điều đáng nói, cùng một hình ảnh và số điện thoại nhưng thông tin về “trẻ bị lạc” lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tại TP Hội An, mới đây hình ảnh một bé gái khoảng 4-5 tuổi được cho là đi lạc, đang chờ người thân đến đón đã lan truyền nhanh chóng sang nhiều diễn đàn hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook.

Xuất phát từ tình thương đối với trẻ, nhiều người đã không ngại chia sẻ và kêu gọi bạn bè chia sẻ với hy vọng giúp bé sớm đoàn tụ với gia đình.

Hình ảnh một cháu bé được đăng tải để câu tương tác. Ảnh: CACC.

Ngoài việc dùng hình ảnh đáng thương của trẻ, nhiều trường hợp các đối tượng còn đưa rõ tên của bé, tên người thân, địa điểm thất lạc và cả số điện cần liên hệ (số điện thoại thường không thể liên lạc) để “giăng bẫy” khiến người dùng mạng xã hội tin là thật.

Và chiêu bài cuối cùng là đánh vào lòng thương đối với trẻ em “đừng vô tâm không chia sẻ”, nhằm lôi kéo nhiều người vào tương tác. Đáng chú ý, cũng cùng hình ảnh, số điện thoại và chiêu trò trên, các đối tượng dễ dàng dẫn dắt người dùng mạng xã hội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Qua xác minh, Công an TP Hội An xác nhận, động cơ của các đối tượng này là để câu view, câu like nhằm tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán hàng hoặc tăng thành viên cho các hội, nhóm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng có liên quan tiến hành xử lý theo quy định.