Đăng tin sai sự thật vụ nghi can tự sát trong nhà tạm giữ, 6 người bị phạt

Chiều 3/11, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định xử phạt hành chính đối với 6 người (tuổi từ 21-39) về hành vi Vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, 6 người đã sử dụng Facebook để đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin cùng bình luận nội dung không đúng sự thật về sự việc Đào Bá Phi, 38 tuổi, đã tự vẫn trong tư thế treo cổ khi bị tạm giữ tại Công an thị xã Đông Hòa để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trong đó có nội dung không chính xác như: "Công an Đông Hòa đánh chết người không cho nhận xác"; "Công an đánh chết người"..., mà theo cơ quan chức năng điều này đã làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Khi cảnh sát vào cuộc xác minh, làm việc thì họ thừa nhận thông tin đăng tải không đúng, sau đó đã xóa hình ảnh, thông tin, và hứa không tái phạm.

Hai trong số 6 người bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật trên Facebook khi làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A

Liên quan sự việc trên, ngày 20/10, Công an Phú Yên thông tin, Đào Bá Phi cùng một người khác bị Công an thị xã Đông Hòa tạm giữ điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản vào ngày 16/10.

Đến 5h sáng 18/10, nghi can cùng phòng phát hiện Phi treo cổ đã báo có quan chức năng. Cán bộ Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa đã đưa nghi can tới trung tâm y tế cấp cứu, song Phi đã tử vong.

Sau khi nạn nhân tử vong, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp VKS và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị đại diện gia đình Phi chứng kiến. Tuy nhiên, gia đình Phi được cho đã đưa ra nhiều điều kiện không phù hợp với quy định của pháp luật, nên đơn vị đã khám nghiệm tử thi theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, quanh cổ Phi có vết hằn và xây xát da dài 41cm, vùng đầu và toàn bộ thân thể không có vết thương tích, cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt cơ học.

Sau đó, Công an thị xã Đông Hòa đến gặp đại diện gia đình Phi để thông báo và đề nghị nhận thi hài về mai táng nhưng họ không hợp tác, từ chối nhận nên cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam đã tổ chức mai táng theo quy định tại Điều 26 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.