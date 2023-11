Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đông Hưng đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai trong đảng viên, cán bộ, công chức và đến tận quần chúng Nhân dân.

Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân và khí thế quyết tâm xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống của Nhân dân được nâng lên; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết khá kịp thời; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển, nhất là thủy lợi, giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước làm thay diện mạo nông thôn.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của Xã Đông Hưng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của xã vẫn còn chậm so với kế hoạch; Một số tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn để thực hiện, trong kinh nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, như tiêu chí điện, duy tu sửa chữa cầu, lộ giao thông. Tổng số tiêu chí xã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Toàn xã có 1.783/2.452 hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, đạt 72,72%; Có 1.811/2.452 hộ đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đạt 73,86%; có 101/101 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; có 753/2.452 hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 30,71%.

Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên chỉ đạo vận động hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách phân ra từng loại để xử lý. Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế khuyến khích tận dụng tối đa để làm phân bón hửu cơ. Phần không sử dụng được sẽ được đốt tại lò đốt rác của hộ gia đình.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả đạt được của Xã Đông Hưng trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương cần tăng cường, thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân nâng cao ý thức và tự giác thực hiện trách nhiệm của gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải lồng ghép với các chương trình, phong trào khác tại địa phương như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “5 không, 3 sạch” do phụ nữ phát động, mô hình “Dân vận khéo”...

Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển nông thôn mới ấp; thường xuyên tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo đạt kết quả cao nhất. Riêng việc xây dựng đường giao thông nông thôn phải đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch của UBND huyện. Khẩn trương khắc phục các tiêu chí còn yếu để hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất để trình các sở, ban, ngành xác nhận các tiêu chí để Ban chỉ đạo tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã Đông Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.