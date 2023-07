Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thông tin về việc triệt phá ổ nhóm cờ bạc hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố do Nguyễn Xuân Mạnh, tức Mạnh “cầm” (sinh năm 1963; ở thôn Chính Vân, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên) cầm đầu.

Hàng ngày, Mạnh cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi lô, đề với số lượng tiền giao dịch lên tới 1-2 tỷ đồng/ ngày.

Sau một thời gian thu thập tài liệu về các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự lập 16 tổ công tác ở các địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chi Minh và các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nam và Hòa Bình, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành bắt giữ toàn bộ đối tượng.

Ngoài Nguyễn Xuân Mạnh, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ Lê Huy Hoàng (sinh năm 1995), Đào Duy Tân (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1981), Nguyễn Hồng Trương (sinh năm 1996), Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1998), Nguyễn Hoàng Bôn (sinh năm 1992), Dương Thị Lan (sinh năm 1969), Dương Tiến Vương (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1983), Bùi Chí Hiếu (sinh năm 1985), đều ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội); Dương Thành Duy (sinh năm 1986; ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1990, ở tỉnh Hòa Bình).

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Xuân Mạnh có 1 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc, gá bạc”. Mạnh thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi lô, đề với lượng tiền tham gia đánh bạc rất lớn tại nhà.

Trong quá trình khám phá chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và thu được tài liệu về việc Mạnh đã tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá với Nguyễn Hoàng Bôn (là con rể Mạnh) và đánh số lô, đề với vợ chồng Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hồng (là cháu họ của Mạnh) với số tiền đánh bạc gần 300 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, công an đã làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” của các đối tượng Nguyễn Quang Linh, Phạm Chí Công, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Huy Hoàng, Đào Duy Tân, Dương Thành Duy, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Hồng Trương, Dương Thị Lan, Bùi Chí Hiếu và Dương Tiến Vương, dưới hình thức chơi số lô, số đề. Số tiền các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc hằng ngày của các đối tượng từ 1-2 tỷ đồng. Ước tính, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây này khoảng 1.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Xuân Mạnh, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ 540 triệu đồng; phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 3,1 tỷ đồng. Cũng trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 28 điện thoại di động, 2 máy tính bảng của các đối tượng bị bắt.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Huy Hoàng, Nguyễn Quang Linh, Phạm Chí Công, Nguyễn Văn Ngọc, Đào Duy Tân, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hồng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hồng Trương, Nguyễn Duy Khánh, Dương Thành Duy, Nguyễn Hoàng Bôn, Nguyễn Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Thúy, Dương Thị Lan về hành vi “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.