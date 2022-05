Danh tính hai cha con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn

Theo đó, danh tính người cha là anh M.X.B. (29 tuổi), con gái tên M.N.D.L. (6 tuổi), trú tại trọ số 70, đường Nguyễn Trung Trực, TP. Đà Nẵng.

Khoảng 11h hôm nay, người dân phát hiện anh B. đi xe máy BKS: 29- E1 780.14 chở bé L. trên cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam).

Chiếc xe máy để lại tại hiện trường

Đến giữa cầu, anh B. dừng xe máy rồi bồng theo con của mình, trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cẩm Thanh, chính quyền TP Hội An cùng người dân tích cực tìm kiếm.

Đôi dép bé gái được tìm thấy trên cầu

Đến khoảng 12h cùng ngày, người dân địa phương đã vớt được thi thể anh B. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé L. còn mất tích.

Theo Công an TP Hội An, anh B. người Quảng Bình, cưới vợ và ở trọ tại TP. Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn chuyện vợ chồng dẫn đến vụ việc trên. Người vợ đã đến hiện trường nhưng ngất xỉu nên được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện.

Công Sáng