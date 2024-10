Nhu cầu hình thành các tập đoàn dược quy mô lớn, dẫn dắt ngành về công nghệ

Trong Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2045, mục tiêu thuốc sản xuất trong nước phấn đấu đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Với định hướng như vậy, các công ty dược phẩm trong nước đang đứng trước cơ hội rất lớn trên chính sân nhà.

Nhân viên làm việc tại nhà máy EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Tuy nhiên, theo số liệu đến tháng 10/2024 từ Cục Quản lý dược, cả nước có khoảng 288 cơ sở sản xuất thuốc theo chuẩn nguyên tắc GMP, trong đó số lượng cơ sở đạt chuẩn EU-GMP hoặc tương đương (Japan-GMP) chỉ khoảng 31 cơ sở, chiếm chỉ hơn 10%, còn lại là các cơ sở đạt chuẩn WHO-GMP.

Về năng lực sản xuất, R&D (nghiên cứu và phát triển) của các doanh nghiệp dược vẫn còn hạn chế và phân tán. Trong tương lai, Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc biệt dược gốc công nghệ cao của khu vực ASEAN, đạt cấp độ 4 theo phân loại của WHO. Các mục tiêu này là rất khó đạt được nếu không có những phát triển đột phá.

Tại Việt Nam, các chính sách mới trong nước được kỳ vọng tạo ra lực đẩy cần thiết cho doanh nghiệp dược về cả quy mô lẫn công nghệ. Là một trong số ít công ty dược phẩm trong nước theo đuổi chuẩn sản xuất thuốc chất lượng cao từ rất sớm, đến nay, Imexpharm đã sở hữu 3 cụm nhà máy EU-GMP và 11 dây chuyền EU-GMP.

Giai đoạn đóng gói tại nhà máy EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Imexpharm hiện đang dẫn đầu Việt Nam ở thị trường thuốc kháng sinh, vượt qua cả các doanh nghiệp ngoại và đang xác lập nhiều thành công tại thị trường trong nước ở cả 2 kênh ETC (kê đơn) và OTC (không kê đơn).

Trong nửa đầu năm 2024, Imexpharm đã vươn lên vị trí số 3 kênh ETC, với thị phần 2,3%, đồng thời vượt xa các doanh nghiệp nội địa khác. Trong danh mục thuốc không mời thầu nước ngoài hầu hết là thuốc EU-GMP, Imexpharm hiện chiếm tới 12 trong tổng số 93 SKUs thuộc danh sách này và đây là một lợi thế lớn khi tham gia cung cấp thuốc cho kênh ETC.

Đây là trường hợp điển hình cho thấy sản xuất trong nước đang từng bước nâng cao giá trị sản lượng của ngành dược với tổng giá trị công nghiệp dược ước tính sẽ đạt giá trị 20 tỷ USD vào năm 2045. Việc đẩy mạnh giá trị và sản lượng thuốc nội địa cũng góp phần giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe giảm lệ thuộc vào thuốc nhập khẩu, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng kịp thời.

Lợi thế tăng trưởng cao và dài hạn

Theo Báo cáo tài chính mới công bố, doanh thu 9 tháng đầu năm của Imexpharm tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.553 tỷ đồng, hoàn thành 66% mục tiêu doanh thu của năm, đưa công ty tiến sát tới mục tiêu cuối năm. Lợi nhuận trước thuế trong tháng 9 tăng trưởng ngoạn mục 42% so với cùng kỳ năm trước và 43% so với tháng 8. Năm 2024, Imexpharm đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.365 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 423 tỷ đồng; lần lượt tăng 19% và 12% so với năm trước.

Tổng Giám đốc Trần Thị Đào phát biểu tại ĐHĐCĐ Imexpharm 2024. Ảnh: Imexpharm

Imexpharm đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 1.540 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tốt giúp Imexpharm có thêm nguồn lực để đầu tư cho R&D, sản xuất dược công nghệ cao, dược phát minh…

Theo một báo cáo của KPMG, thị trường dược phẩm Việt Nam sẽ đạt 16,1 tỷ USD vào năm 2030, cho thấy dư địa phát triển vào ngành công nghiệp dược còn rất lớn, lợi thế sẽ dành cho các doanh nghiệp tiên phong trong R&D tiến vào lĩnh vực sản phẩm thuốc chuyên khoa, thuốc đặc trị, biệt dược gốc, vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu làm thuốc...

Thực tế, đầu tư chiều sâu cho R&D, Imexpharm đang tạo lợi thế khác biệt trên thị trường dược phẩm và mở ra hướng cạnh tranh hiệu quả cho dược phẩm trong nước. Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhu cầu đối với các sản phẩm của nhà máy IMP4 tăng mạnh, dẫn đến sự gia tăng đáng kể sản lượng sản xuất tại nhà máy. Đồng thời, công ty cũng gia tăng công suất sản xuất tại các nhà máy IMP2 và IMP3 để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2024, công ty đã ra mắt 16 sản phẩm mới với 99 dự án R&D đang triển khai.

Imexpharm cũng đã công bố kế hoạch xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh tại Đồng Tháp với mục tiêu đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, đồng thời mở rộng các thị trường xuất khẩu mới. Dự án có tổng diện tích 25.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.495 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư ước tính sẽ bao gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay. Công ty dự kiến hoàn thành mục tiêu xây dựng vào cuối năm 2028, bắt đầu hoạt động thương mại trong khoảng thời gian từ tháng 12/2028 đến quý I/2030.

Đây là những nền tảng để Imexpharm tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu tại thị trường trong nước và gia nhập chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu.

“Các doanh nghiệp dược như Imexpharm đang có cơ hội tăng trưởng cao và dài hạn trong thị trường quy mô lớn với khoảng 100 triệu dân. Người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe và đặc biệt, Chính phủ rất nỗ lực phát triển dịch vụ chăm sóc y tế cũng như công nghiệp dược tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với các nền tảng hiện nay, Imexpharm tự tin góp phần hoàn thành chiến lược cung ứng dược phẩm cho người dân”, ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính của Imexpharm cho biết.

Bích Đào