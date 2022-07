Dắt chiếc xe máy chắn lối ra vào, một nhân viên rửa xe bị đâm chết

Công an TP Dĩ An tối nay (25/7) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến một nam nhân viên rửa xe bị đâm chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Đ.X

Nạn nhân là anh Lê Văn Vũ (34 tuổi, quê Bến Tre), là nhân viên tiệm rửa xe ở phường An Bình, TP Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, hai người đàn ông dừng xe máy trước tiệm rửa xe trên quốc lộ 1 (đoạn ngã tư Bình Đường, thuộc phường An Bình, TP Dĩ An) rồi cự cãi với nhau. Sau đó, một người rút chìa khoá xe máy ném ra đường nên người còn lại đi nhặt.

Thấy xe máy để trước tiệm rửa xe chắn lối ra vào nên người chủ tiệm nói anh Vũ dắt vào bên trong để.

Tuy nhiên, khi anh Vũ ra dắt vào trong thì một người trong số này không đồng ý nên anh Vũ dắt chiếc xe để lại chỗ cũ, sau đó thì người này rời đi.

Một lúc sau, nam thanh niên này quay lại bất ngờ dùng dao đâm anh Vũ khi anh đang rửa xe ô tô cho khách trong tiệm.

Bị đâm bất ngờ, anh Vũ gục xuống đất. Dù được nhiều người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đối tượng gây án đã bị người dân xung quanh hiện trường giữ lại, trình báo cơ quan công an.