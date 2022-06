Thiếu niên bị bắn chết trên đường do mâu thuẫn từ tiếng ‘nẹt pô’

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tối nay (28/6) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 7 nghi can liên quan đến vụ nổ súng làm một thiếu niên 17 tuổi tử vong khi đang lưu thông trên đường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: T.D

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 27/6, người đi đường qua đoạn đối diện cổng chợ Tân Phong (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) phát hiện 1 thiếu niên bất tỉnh trên đường. Khi lại gần thì thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trong tình trạng có nhiều vết đạn bắn xuyên qua vùng ngực.

Qua truy xét, công an đã bắt khẩn cấp 7 người liên quan. Bước đầu các nghi can khai nhận do mâu thuẫn vì tiếng nẹt pô xe nên nhóm này đã đuổi theo, một người trong nhóm đã dùng súng hoa cải bắn thiếu niên tử vong.