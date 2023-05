Ngày 10/5 đánh dấu mốc 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ từ Trung ương đến các địa phương.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ ra đời với chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật; bảo đảm an ninh báo chí, xuất bản, y tế, giáo dục... và quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đáng chú ý, lực lượng An ninh chính trị nội bộ chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống nội gián và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Theo Cục A03, trong quá trình xây dựng và phát triển, Cục đã làm nên những chiến công tiêu biểu. Cụ thể, trấn áp những đối tượng bất mãn cơ hội chính trị; trấn áp các tổ chức chính trị phản động, làm tình báo cho nước ngoài; đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia thông qua tài trợ các dự án của các tổ chức phi Chính phủ.

Về mặt trận văn hóa thông tin, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đấu tranh xử lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong hội nhà báo độc lập Việt Nam.

Ngày 9/5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cục A03. Ảnh: Trần Xuân

Đáng chú ý, lực lượng A03 - Bộ Công an đóng vai trò chủ đạo trong việc đấu tranh với các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng trái phép và hoạt động sản xuất, buôn bán văn bằng, chứng chỉ giả. Nổi bật là vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại trường ĐH Đông Đô và ĐH Kinh Bắc.

Cũng trong lĩnh vực giáo dục, lực lượng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khởi tố các vụ án liên quan đến gian lận trong kỳ thi quốc gia tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018. Hàng chục trường hợp liên quan đã bị xử lý hình sự.

Ghi dấu ấn trong các đại án

Bên cạnh đó, lực lượng A03 - Bộ Công an đấu tranh với hoạt động cấp phép, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế và một số sai phạm trong quản lý Nhà nước về y tế. Trước thực trạng thuốc giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm trong cấp phép đăng ký thuốc để trục lợi... lực lượng An ninh chính trị nội bộ triển khai các phương án đấu tranh.

Điển hình trong số đó là vụ việc từ năm 2013-2014, Nguyễn Minh Hùng (Giám đốc Công ty CP VN Pharma) cùng đồng phạm làm giả tài liệu, sử dụng giấy tờ, con dấu giả để đề nghị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc. Nhóm đồng phạm với thủ đoạn tinh vi đã làm giả hợp đồng mua bán với công ty nước ngoài nhập khẩu 9.300 hộp thuốc chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, lực lượng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị chức năng khởi tố vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty CP VN Pharma. Khi điều tra mở rộng vụ án trong giai đoạn 2008-2014, lực lượng chức năng tiếp tục khởi tố 2 vụ án liên quan (nổi bật là vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược).

Theo A03, đây là vụ án điển hình về việc đấu tranh của lực lượng An ninh chính trị nội bộ đối với sai phạm trong cấp phép nhập khẩu thuốc; ngăn chặn kịp thời hành vi đưa thuốc giả, trong đó có thuốc điều trị ung thư vào các bệnh viện.

Đáng chú ý, khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, lực lượng A03 triển khai các kế hoạch xác minh, đấu tranh với hoạt động cấp phép nhập khẩu thuốc điều trị, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch

"Lực lượng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dịch bệnh để nâng khống, buôn bán kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định; hành vi nhận hối lộ để xét duyệt, cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh đại dịch năm 2020 và 2021", Cục An ninh chính trị nội bộ thông tin.