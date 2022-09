Đau bụng quằn quại đến phát hoảng, bất ngờ phát hiện u xoắn tới 3 vòng tím đen nguy hiểm

Ngày 5/9, khoa Phụ ngoại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết mới phẫu thuật cấp cứu cho nữ bệnh nhân bị u buồng trứng xoắn 3 vòng.

Bệnh nhân là chị P.T.T. (43 tuổi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhập viện với tình trạng đau bụng quằn quại vùng hạ vị, đau liên tục, buồn nôn, nôn nhiều ra thức ăn và dịch, mệt mỏi.

Bác sỹ khoa Phụ ngoại phát hiện vùng hạ vị bệnh nhân có khối đường kính khoảng 10cm, mật độ mềm, ấn đau. Bệnh nhân được hội chẩn khoa và chỉ định mổ nội soi cấp cứu cắt u buồng trứng xoắn.

Trong quá trình phẫu thuật, khi êkip đưa ống soi vào ổ bụng, buồng trứng phải của bệnh nhân có nang kích thước khoảng 10x12 cm, xoắn 3 vòng, tím đen, có dấu hiệu hoại tử. Vòi trứng phải xoắn cùng nang buồng trứng phải.

Bệnh nhân được các bác sỹ dùng phương pháp cắt u buồng trứng xoắn. Sau chưa đến một giờ, cuộc mổ thành công và bệnh nhân được chuyển về khoa theo dõi hậu phẫu.

U buồng trứng xoắn là hiện tượng khối u nang buồng trứng ở người phụ nữ bị xoắn lại, đặc biệt chiếm tỷ lệ cao nhất là những khối u nang buồng trứng có cuống dài, u nang không dính liền với những tạng lân cận, kích thước đường kính khoảng 8cm đến 10cm và có trọng lượng vừa.

Tình trạng này xảy ra khi buồng trứng ở người phụ nữ bị chùng lật, dẫn đến hiện tượng xoắn buồng trứng và gây ra sự mất đi nguồn cung cấp máu cho buồng trứng.

Dấu hiệu của u buồng trứng xoắn thường thấy là chị em đau vùng bụng dưới dữ dội, kèm theo tình trạng nôn ói; choáng váng, da niêm mạc xanh xao nhợt nhạt, vã mồ hôi, hoảng sợ; chướng bụng ở vị trí hạ vị, xuất hiện điểm đau khu trú vùng hố chậu ở phía có u buồng trứng xoắn.

Người bệnh có thể có cảm giác mắc tiểu, đi tiểu rắt, tiểu khó do u di chuyển chèn ép bàng quang, hoặc bị táo bón do u chèn ép trực tràng, cũng có thể bị phù 2 chi dưới do u chèn ép hệ tĩnh mạch.