Dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của Tom Cruise ở tuổi 60

Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) - bom tấn mới nhất của Tom Cruise chính thức ra rạp từ 27/5. Top Gun: Maverick là phần nối tiếp của phim kinh điển năm 1986 Top Gun. Top Gun: Maverick cuối tuần qua vẫn chễm chệ ở vị trí số 1 bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ ở tuần thứ 4, cùng chia sẻ ngôi quán quân với Elvis - bộ phim tiểu sử về ngôi sao huyền thoại Elvis Presley mới ra rạp. Cả hai phim cùng thu về 30,5 triệu USD tiền bán vé từ các rạp khu vực Bắc Mỹ.

Tom Cruise trong vai phi công siêu đẳng Pete 'Maverick'.

Sau 1 tháng ra rạp, Top Gun: Maverick của Tom Cruise vẫn không có đối thủ và chứng tỏ sức nóng ngoài rạp với bộ phim mang đậm chất Mỹ. Ấn tượng hơn khi Top Gun: Maverick đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise. Đây hẳn là món quà sinh nhật đáng giá với tài tử sinh năm 1962 khi anh chính thức đón sinh nhật lần thứ 60 vào ngày 3/7 tới.

Tom Cruise phong độ ở tuổi 60.

Với thành tích ấn tượng này, Top Gun: Maverick đã chính thức soán ngôi bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness (943 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu toàn cầu cao nhất của năm 2022 (tính đến thời điểm này). Sau khi các rạp chiếu mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, tính đến nay chỉ có Spider-Man: No Way Home và Top Gun: Maverick gia nhập câu lạc bộ tỷ USD.

Quỳnh An