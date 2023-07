Ngày 30/06/2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép cho Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) được thành lập quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) có tên ETF BVFVN Diamond (viết tắt BVFND).

Theo thông báo về kết quả chào bán ra công chúng ngày 15/6/2023, quỹ ETF BVFVN Diamond đã huy động được số vốn điều lệ là 51 tỷ đồng, với mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng, tương ứng số lượng chứng chỉ quỹ là 5,1 triệu.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hiện tại đang là sản phẩm đầu tư thịnh hành ở các thị trường quốc tế nhờ triết lý đầu tư mô phỏng vận động chung của thị trường, cơ chế giao dịch thuận tiện cho nhà đầu tư và được quan tâm trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2014 mới chỉ có 2 quỹ ETF nội địa, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại trên thị trường đã có 12 quỹ ETF đang hoạt động.

Với sự có mặt của quỹ ETF BVFVN Diamond, hệ sinh thái sản phẩm của Baoviet Fund tiếp tục được mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng gồm 3 quỹ mở (BVFED, BVPF và BVBF), 1 quỹ thành viên (BVIF), 1 quỹ ETF và nhiều danh mục ủy thác của khách hàng. Qua đó, khẳng định năng lực và thương hiệu của Baoviet Fund là đơn vị thành viên với 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt, giữ vai trò trụ cột trong quản lý hoạt động đầu tư của toàn hệ thống Tập đoàn.

Với tổng tài sản quản lý đạt trên 115.000 tỷ đồng, Baoviet Fund giữ vững vị trí là 1 trong 2 công ty quản lý quỹ nội địa có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

Với chiến lược đầu tư thụ động, mô phỏng gần nhất có thể so với biến động của chỉ số VNDIAMOND, việc đầu tư vào quỹ ETF BVFVN Diamond sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đầu tư khi sở hữu danh mục đa dạng, chất lượng.

Đặc biệt, với nền tảng và nguồn lực sẵn có, Baoviet Fund đã đưa ra mức phí quản lý, cũng như phí hoạt động thấp nhất trên thị trường. Các mức phí thấp này chính là điểm tạo nên sức hút lớn cho sản phẩm quỹ ETF BVFVN Diamond.

Bên cạnh đó, Baoviet Fund cũng vừa nhận được giải thưởng "Best Fund Manager - Vietnam 2023" (Công ty quản lý quỹ Tốt nhất Việt Nam 2023) do Tạp chí International Finance trao tặng. Trong hạng mục giải thưởng Financial Award của Tạp chí, Baoviet Fund vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh.

Ngọc Minh