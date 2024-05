Đầu giờ chiều 22/5, giá vàng được các doanh nghiệp niêm yết như sau: Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 88,9 triệu đồng/lượng mua vào, 90,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều. Vàng SJC Phú Quý được niêm yết ở mức 88,9 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 90,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 100.000 đồng/lượng so với giá hôm qua). Giá vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP.HCM là 88,9-90,5 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 300.000 đồng/lượng (mua vào) và 100.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá hôm qua.