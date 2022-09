'Đấu trí' tập 37: Đại úy Vũ bị bố vợ tương lai hỏi khó

Trong tập 37 phim Đấu trí lên sóng tối nay 7/9, Phong (Xuân Phúc) về nhà dồn dập hỏi Quyên (Thùy Dương) ông Hoàng (Trần Nhượng) và bố Quyên có mối quan hệ gì với nhau. Quyên nói nhân vật này nghe quen quen và tìm ra bức ảnh ông Hoàng chụp chung với ông Cửu (Đức Khuê) nhân kỷ niệm họp lớp 35 năm. Đây chính là ‘người bạn cũ’ mà ông Cửu nhắc tới trong lúc hỏi cung.

Sau khi biết lý do cháu rể Đinh Hoàng Đức (Vĩnh Xương) thúc giục bán cổ phần TN Mobile, ông Hoàng - chủ tịch Alpha Group tím tái mặt mũi. "Công an họ sẽ không dừng lại. Sau TN họ sẽ sờ tới Alpha. Chú có biết thằng Vũ nó mò vào tận trại giam tìm lão Cửu để đào bới lại chuyện ngày trước đấy", Hoàng Đức cảnh báo chú vợ.

Vũ (Thanh Sơn) tới nhà thăm bố vợ tương lai và nhắc nhở ông cẩn thận khi bắt tay làm ăn với tập đoàn Đông An. Ông Hùng (Hồ Phong) hỏi Vũ (Thanh Sơn): "Nếu tiền của Đông An đổ vào Hùng Đơn mà là tiền bẩn, chẳng may dượng có liên đới, con có bảo vệ dượng không?"

Vũ sẽ trả lời ông Hùng thế nào? Phong có tìm ra manh mối về ông Hoàng nhờ Quyên? Chi tiết tập 37 Đấu trí lên sóng VTV1 tối 7/9.

Quỳnh An