Ánh mắt 3 con thơ dại bên thi thể bố mẹ bị lũ cuốn

Sáng (30/9), lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc, Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi trên trục đường từ xóm 7 đi qua xóm 11 (xã Nghi Lâm, đoạn qua cầu Cố Hoà) sau gần 17 giờ mất tích.

Đoạn đường hai vợ chồng anh Ái, chị Lan bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Quốc Huy

Ngay sau khi tìm được 2 thi thể, mọi người đã khẩn trương đưa anh Ái, chị Lan về nhà tại xóm 12. Những người thân đã nhanh chóng chuẩn bị 2 chiếc giường, trải tấm vải đỏ giữa nhà và nhẹ nhàng tắm rửa, thay tấm áo mới cho hai người.

Gần 11h trưa, một bát hương được lập vội để ngay giữa nhà. Không ai bảo ai, người thân châm nến, mở hương, lặng lẽ chia cho mỗi người một cây đứng nghiêng mình chắp tay, vái lạy và cầu nguyện cho hai vợ chồng được yên giấc.

Trước làn khói hương nghi ngút, bố mẹ của anh Ái, chị Lan và rất nhiều người thân, không ai kìm nén được trước nỗi đau mất mát. Những ánh mắt đỏ hoe, mỏi mòn hy vọng, mong có phép màu… nhưng cuối cùng là sự thật đau buồn, thương xót hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi.

Giữa căn nhà lạnh lẽo, ngồi bên thi thể cha mẹ, 3 đứa con thơ được các bác, các cô chú vỗ về từ đêm hôm qua nên chưa thấu hết nỗi đau không còn cha mẹ. Con đầu của anh Ái và chị Lan là Nguyễn Quốc Anh (học sinh lớp 6); người con thứ 2 là Nguyễn Ty Hy (học lớp 2) và con út là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (học lớp 1).

Cháu Nguyễn Quốc Anh mắt đỏ hoe, tay liên tục chùi nước mắt, khóc nức nở kể: “Bố con bị tai nạn nên phải đi tiêm hàng ngày. Hôm qua, trước lúc bố mẹ đi tới bệnh viện còn dặn dò mấy anh em, trời mưa to 3 anh em ở nhà không ra ngoài đường....”.

Anh Nguyễn Văn Nhung (em trai chị Lan, là cậu ruột của 3 đứa trẻ) tiếp lời, mấy hôm trước anh Ái chạy xe máy chở phân bón cho khách, không may ngã xe, chấn thương ở bàn chân phải và khâu 18 mũi.

“Trong mấy ngày vừa qua anh Ái phải đi tiêm hàng ngày. Mấy hôm trước anh tự đi bằng xe đạp điện, khi ngã thì anh vẫn đứng dậy đi bình thường. Hôm 29/9 trời mưa lớn nên chị Lan chở anh đi tiêm”, anh Nhung kể lại.

Như linh tính có chuyện chẳng lành. Chiều 29/9 vợ chồng anh Nhung đi làm về nhà sớm hơn ngày bình thường. Vừa về đến nhà thì nhận được tin từ chính quyền xã báo vợ chồng anh Ái bị nước cuốn trôi nên anh chạy lên luôn.

"Anh chị mất nhanh quá, không ai phát hiện được để ứng cứu”, giọng anh Nhung xót thương.

Hai đứa trẻ là con thứ 2 và thứ 3 của anh Ái, chị Lan ngồi lặng bên những người thân - Ảnh: Quốc Huy

Vừa kể vừa khóc than, anh Nhung nói, bình thường anh Ái đi làm mướn ở TP Vinh, còn chị Lan thì công việc không ổn định. Cả 3 đứa trẻ ở nhà bữa no, bữa đói đều do tay ông bà ngoại chăm sóc.

Thương anh chị khó khăn, anh Nhung vay mượn tiền, mở một cái ki ốt nhỏ để bán phân bón vật tư nông nghiệp. Cửa hàng mở mở hơn 1 tháng chưa có nhiều khách, hai vợ chồng đang nợ nần chưa trả hết.



“Buổi ngày anh đi đóng gạch, chị ở nhà bán hàng phân bón. Đến tối anh về, ai lấy hàng thì anh chở đến tận nhà. Bữa đi chở phân bón cho khách thì bị ngã nên chấn thương”, anh Nhung kể.

Ba đứa trẻ mồ côi

Câu chuyện thi thoảng bị ngắt quãng, anh Nhung dừng lại khóc nấc, nghẹn ngào liên tục. Tay anh Nhung vỗ về đứa con đầu của hai vợ chồng anh Ái, chị Lan mà mắt đỏ hoe.

“Trước đây còn có bố, có mẹ, giờ không biết ai nuôi các cháu ăn học đây. Nghĩ mà tội, mà xót thương vô cùng”, anh Nhung nghẹn giọng.

Anh Nguyễn Văn Nhung khóc hai vợ chồng anh, chị, thương 3 đứa cháu nhỏ mồ côi cha mẹ. Ảnh: Quốc Huy

Theo anh Nhung, trong buổi tối khi bố mẹ chưa về nhà, 3 đứa trẻ tự pha mì tôm ngồi ăn ở cầu thang. Hình ảnh đó khiến rất nhiều người cảm động, xót thương, trong khi hàng chục người lúc đó vẫn nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng mất tích giữa dòng lũ dữ.

Cũng theo anh Nhung, cả ông bà nội ngoại đều đã già, còn anh chị vừa dựng mái nhà nên nợ nần nhiều.

Ngồi ở phía sau anh Nhung là bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ ruột anh Ái), bà liên tục gọi con mình: “Ái ơi, Lan ơi! Dậy mà nhìn các con kìa. Sao trời mưa mà con vẫn cứ đi rứa con ơi. Trời ơi là trời, sao khổ đến rứa?”.

Bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ ruột anh Ái) khóc thương hai con - Ảnh: Quốc Huy

Người thân khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của anh Ái, chị Lan. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sáng 30/9, ông Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 50 triệu đồng. Chính quyền địa phương đang cố gắng để 3 cháu có người đỡ đầu, được chăm nuôi ăn học.

Di ảnh của hai vợ chồng xấu số được đặt ở giữa nhà. Ảnh: Quốc Huy

Anh Nhung và cháu Quốc Anh-con đầu của anh Ái, chị Lan, buồn rầu trước sự ra đi của người thân. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều người đến thăm hỏi, thắp hương và động viên gia đình - Ảnh: Quốc Huy