Đây là lý do Apple kêu gọi người dùng cập nhật iPhone, iPad ngay

(Ảnh: Macworld)

Trong các bản cập nhật bảo mật đăng ngày 17 và 18/8, Apple cho biết lỗ hổng ảnh hưởng đến iPhone từ 6S trở đi, iPad 5 trở đi, iPad Air 2 trở đi, iPad mini 4 trở đi, tất cả iPad Pro và iPod thế hệ 7. Lỗ hổng cho phép hacker chiếm quyền kiểm soát hệ điều hành một thiết bị để “thực thi mã nhị phân” và có thể xâm nhập thiết bị thông qua “nội dung web độc hại”.

Không chỉ có vậy, lỗ hổng còn đe dọa cả máy tính Mac chạy hệ điều hành Monterey, trình duyệt Safari trên hệ điều hành Big Sur và Cataline.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng Apple cập nhật thiết bị ngay lập tức. Cơ quan An ninh hạ tầng và An ninh mạng cảnh báo “kẻ tấn công có thể khai thác một trong các lỗ hổng để kiểm soát thiết bị”.

Bạn nên kiểm tra thiết bị để xem đã cập nhật phiên bản mới nhất chưa. Apple đã phát hành các phiên bản iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1, macOS Monterey 12.5.1, Safari 15.6.1 cho macOS Big Sur và macOS Catalina.

Để cập nhật iPhone hoặc iPad, truy cập Settings > General > Software Update. Để cập nhật Mac, mở System Preferences rồi chọn Software Update.

Du Lam (Theo CNN, Macrumors)