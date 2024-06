Pin lithium-ion là loại pin có thể sạc lại và là thành phần không thể thiếu trên xe điện. Sở dĩ loại pin này thường được sử dụng trong xe điện là vì bản thân pin và vật liệu tạo nên nó chứa mật độ năng lượng cao hơn các loại pin khác.

Ắc quy axit chì hiện đang là trang bị phổ biến trên xe chạy xăng dầu truyền thống. Ảnh: HTAuto

Tuy nhiên, pin lithium-ion vẫn mới chỉ dừng lại là nguồn cung cấp năng lượng chính cho động cơ xe điện. Các chức năng khác còn lại trên xe vẫn cần có ắc quy để đảm nhiệm cung cấp điện. Vậy đâu là lý do khiến pin lithium-ion chưa thể đưa vào sử dụng rộng rãi để thay thế cho ắc quy axit chì trên ô tô chạy xăng và dầu? Bài viết này sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Cần được bảo vệ

Pin lithium-ion có tỷ lệ lỗi ước tính là 1 trên 40 triệu. Tuy nhiên, trong thực tế các yếu tố như sạc quá mức, ảnh hưởng của nguồn nhiệt từ bên ngoài hoặc các tác động cơ học… làm tăng đáng kể xác suất lỗi này.

Vì vậy, loại pin này yêu cầu cần có mạch bảo vệ để giữ chúng trong giới hạn hoạt động an toàn, tránh tình trạng quá tải và xả nhanh. Do đó, không ai muốn có một cục pin luôn trong tình trạng rò rỉ do sạc quá mức hoặc hoạt động kém do sạc ít hơn.

Giá thành cao

Ngoài lý do cần mạch điện tích hợp để quản lý điện áp và đảm bảo dòng điện nằm trong giới hạn an toàn, loại pin lithium-ion này sử dụng các vật liệu đắt tiền nên thường có chi phí cao hơn 40% so với ắc quy axit chì.

Những bình điện trên ô tô sử dụng pin lithium-ion vẫn chưa thể phổ biến như ắc quy axit chì vì chi phí cao. Ảnh: Wikimedia

Chính vì vậy, nhược điểm của việc sử dụng pin lithium-ion cho ô tô là giá thành cao. Trong khi đó, ắc quy axit chì lại cung cấp một giải pháp, lựa chọn đáng tin cậy và ít tốn kém hơn.

Nhạy cảm với nhiệt độ cao

Ắc quy sử dụng pin lithium-ion rất dễ bị ảnh hưởng trong môi trường nhiệt độ cao. Việc thiết bị quá nóng hoặc sạc pin quá mức thường dẫn đến sản sinh nhiều nhiệt hơn.

Nhiệt độ khiến các tế bào của pin xuống cấp nhanh hơn bình thường, tác động đến tốc độ sạc và giảm dung lượng tích trữ năng lượng sau một quãng thời gian dài hoạt động. Do đó, nếu bạn thường xuyên sử dụng xe ở vùng có khí hậu nắng nóng khắc nghiệt, việc sử dụng ắc quy axit chì sẽ hợp lý hơn.

Những lo ngại về an toàn

Khả năng pin lithium-ion phát nổ do sạc quá mức hoặc quá nóng luôn ở mức cao. Sự phân hủy chất điện phân dẫn đến sự hình thành khí. Nó có thể đốt cháy chất điện phân và gây cháy.

Vì lý do cháy nổ nên người dùng xe vẫn tin tưởng ắc quy axit chì hơn pin lithium-ion. Ảnh: Greener Ideal

Điều này khiến xe của bạn gặp rủi ro lớn khi mang theo loại pin này trong khoang động cơ. Rõ ràng bạn sẽ không thể mạo hiểm lắp đặt loại ắc quy ô tô có nguy cơ nổ cao trên xe.

