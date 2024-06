Chính xác

Painted Hills hay còn được gọi Đồi Vẽ, là một phần của khu Di tích quốc gia Nền hóa thạch John Day thuộc bang Oregon, Mỹ. Những ngọn đồi sặc sỡ sẽ khiến du khách mãn nhãn như lạc vào tiên cảnh nơi hạ giới.

Trên diện tích rộng 1.267ha, Đồi Vẽ là ngọn đồi được tạo nên từ nhiều lớp màu sặc sỡ. Mỗi lớp màu tương ứng với một thời kỳ địa lý cách đây nhiều thế kỷ, khi vùng này còn là đồng bằng cửa sông ngập nước.

Lớp màu đen là than non có nguồn gốc từ các loài thực vật mọc ven bờ sông từ thời cổ xưa. Lớp màu đỏ là đá ong giàu sắt và nhôm. Các mảng xám xen kẽ giữa các lớp màu là đá phiến sét và đá bùn.

Xung quanh Painted Hills là một khu vực thảo nguyên rộng lớn với vô số loài hoa đồng nội đua nhau khoe sắc. Nhưng do cấu tạo địa chất đặc biệt nên trên đồi hầu như không có thực vật sinh sống.