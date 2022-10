Đế âm, ống luồn dây VONTA - ‘lớp áo’ bảo vệ quan trọng trong công trình

Phụ kiện VONTA - "người bảo vệ" thầm lặng

Trong hệ thống điện, dây điện và thiết bị điện đóng vai trò quan trọng nhất, nhưng cũng là những bộ phận dễ chịu rủi ro gây ra bởi chạm chập, chuột bọ cắn phá, thời tiết… Một số vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, sản xuất sản phẩm hàng tiêu dùng gần đây gây ra hậu quả nghiêm trọng cả về người lẫn tài sản xuất phát từ nguyên nhân chạm chập hệ thống. Do đó, bảo vệ dây điện và thiết bị điện là việc rất cần thiết đối với mọi công trình.

Để bảo vệ các bộ phận này, thị trường hiện có nhiều phụ kiện đã được nghiên cứu sản xuất, với mẫu mã đa dạng và đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Trong đó, hai phụ kiện được ưu tiên hàng đầu là đế nhựa và ống luồn dây.

Với đế nhựa, đây là thiết bị dùng để đi dây cho công tắc và ổ cắm điện, được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng lẫn công nghiệp. Đế nhựa có thể gồm cả loại nổi hoặc âm, nhưng hiện nay, đế nhựa âm được ưu tiên sử dụng nhiều hơn do tính thẩm mỹ cao và thuận tiện với hệ thống điện thường được làm âm tường.

Với chất liệu nhựa, đế nhựa âm giúp bảo vệ thiết bị tránh ẩm mốc do thời tiết hoặc sai sót trong thi công nền, tường. Khi các thiết bị điện sử dụng liên tục, nhiệt độ bề mặt nơi tiếp xúc tăng mạnh, đế âm tường có thể giúp bảo vệ thiết bị đầu cắm của thiết bị nhờ khả năng chống cháy, chống nhiệt, chống va đập.

Loại phụ kiện này có màu sắc đa dạng, kiểu dáng phong phú, phù hợp với tính chất và yêu cầu của nhiều công trình, nên được ưu tiên sử dụng khá nhiều. Quá trình lắp đặt, thi công dễ dàng, giúp nhà thầu cơ điện tiết kiệm được thời gian, cũng như thuận tiện trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.

Trong khi đó, được làm bằng nhiều chất liệu đa dạng, từ đồng, thép, nhựa, hợp kim, ống luồn dây điện đóng vai trò như lớp bảo vệ bên ngoài cho dây cáp điện. Phụ kiện này yêu cầu phải có khả năng chống lại tác động từ môi trường bên ngoài như mài mòn trong quá trình lắp đặt, chống ẩm, chống nhiệt, chống cháy, đủ cứng để không bị côn trùng gặm cắn, giúp dây điện luồn bên trong hoạt động ổn định.

Thông thường, các công trình dân dụng và công nghiệp chủ yếu sử dụng loại ống bằng chất liệu PVC. Loại ống này cho nhiều kích thước khác nhau, dễ lắp đặt tương thích với hệ thống điện phức tạp, chuyển hướng liên tục, bên cạnh khả năng chống cháy và chống nhiễm điện rất tốt, phù hợp đặt trần hoặc âm tường. Nhờ có những chiếc ống này, việc đi dây chuẩn xác vào các vị trí như thiết kế dễ dàng hơn, quá trình bảo dưỡng, bảo trì cũng thuận tiện hơn.

Tương tự như dây điện hay thiết bị điện, tuổi thọ cũng như khả năng vận hành an toàn của các phụ kiện này phụ thuộc nhiều vào chất lượng sản phẩm. Đế nhựa âm và ống luồn dây điện được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng ở mức cao, nhất là theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể giúp bảo vệ hệ thống dây điện, khu vực tiếp xúc đầu cắm an toàn khi vận hành ổn định.

Dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn châu Âu - niềm tin của những công trình lớn

Theo các chuyên gia ngành điện, điểm quan trọng nhất với ống luồn dây và đế nhựa âm là an toàn cho người dùng và dễ dàng thao tác. Muốn đạt được độ an toàn cao, chất lượng nhựa, bề dày ống, khả năng chịu nén và khả năng chống cháy là yêu cầu tiên quyết. Trong khi đó, muốn dễ dàng thao tác, thiết kế của các sản phẩm này phải thân thiện với người dùng và đa dạng, dễ dàng lựa chọn cho các công trình, từ hệ thống điện đơn giản gia dụng đến các hệ thống điện phức tạp của các công trình đặc thù.

Để tìm được các sản phẩm có đầy đủ yêu cầu như vậy trên thị trường phụ kiện, thiết bị điện của nhà sản xuất Việt Nam là khá hiếm. Tuy nhiên, đây lại đều là những yếu tố mà đế nhựa âm và ống luồn dây điện của Công ty TNHH VONTA Việt Nam có sẵn lợi thế.

Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất và phân phối sản phẩm, VONTA trở thành sự lựa chọn của các chủ đầu tư và nhà thầu của các công trình dân dụng cũng như công nghiệp, như chung cư BRG Diamond Residence, chung cư BRG Berriver Jardin Long Biên, khu đô thị Vinhomes Smart City, dự án BRG Crand Plaza, chung cư Tây Hồ River View, chung cư Han Jardin khu Ngoại Giao Đoàn, chung cư Lạc Hồng Lotus và Lạc Hồng Lotus 2 Khu Ngoại Giao Đoàn…

Hạt nhựa nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm của VONTA được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, trên dây truyền sản xuất của CHLB Đức. Các sản phẩm của VONTA sở hữu thiết kế đa dạng nhờ đội ngũ kỹ sư thiết kế và chuyên gia nước ngoài tư vấn.

Theo đại diện doanh nghiệp, nằm trong hệ sinh thái sản phẩm của VONTA, cả đế nhựa âm lẫn ống luồn dây điện không chỉ được kiểm định an toàn nhiều bước (an toàn cháy nổ, an toàn vật liệu, an toàn trong cách sử dụng…) tại chính cơ sở sản xuất mà còn có chứng chỉ an toàn của các cơ quan quản lý và các đơn vị kiểm tra độc lập.

Với đế nhựa âm, VONTA phát triển hai dòng sản phẩm là đế nhựa âm vuông và đế nhựa âm chữ nhật, dễ dàng phù hợp với nhiều thiết kế sơ đồ điện của các công trình. Sản phẩm làm từ nhựa PVC có khả năng chống bốc cháy thành lửa khi đốt trực tiếp và tự tắt khi rời nguồn cháy dưới 30 giây.

Cả đế nhựa chữ nhật và đế nhựa vuông đều có khả năng chịu lực, chịu nén, hoạt động ổn định và bền bỉ, không biến dạng trong khoảng nhiệt độ từ âm 15 độ đến 60 độ C, giảm nguy cơ tự chập cháy cũng như giảm thiệt hại cho các thiết bị điện trong gia đình. Sản phẩm được thiết kế bo góc mềm mại, không gây trầy xước trong quá trình lắp đặt; không gian rỗng trong đế phù hợp để ráp nối nhiều đầu dây.

Với ống luồn dây, VONTA sản xuất cả loại ống cứng và ống gen mềm. Ống cứng có độ dày kỹ thuật đa dạng từ mức 1,2 - 2,4mm, đường kính trong lòng ống từ 13,2 - 47,6mm, cho phép lựa chọn đa dạng cho nhiều loại công trình cũng như hệ thống điện chi tiết tại từng khu vực thi công. Lực chịu nén của các mẫu ống cứng này từ 320N – 1250N, khả năng cách điện tốt, có thể uốn cong theo ý muốn cho phép ống hoạt động bền bỉ trong môi trường áp lực cao, thi công khó khăn.

Trong khi đó, ống gen mềm bằng chất liệu nhựa PVC của VONTA có dải đường kính trong từ 11,5 - 32mm, bề dày trên 0,3mm, khả năng đàn hồi tốt, có khả năng cuộn chặt lại mà không cần tốn nhiều sức lực hay tổn hại đến bề mặt tường của công trình, không bị méo mó mặt của ống khi uốn cong. Loại ống luồn này phù hợp với việc lắp đặt nổi hoặc ở nhưng nơi khó lắp đặt như những nơi bị gấp khúc, uốn lượn, giảm phụ kiện kèm theo và các chi phí trực tiếp khác. Đây cũng là phụ kiện phù hợp khi dùng với máy móc thiết bị (di chuyển hay cố định) có độ rung lớn.

Giống như đế nhựa âm, ống luồn dây của VONTA cũng sở hữu khả năng chống cháy (chịu được khoảng nhiệt từ -15 đến 60 độ), không bốc cháy thành lửa khi đốt trực tiếp và tự tắt khi rời nguồn cháy ít hơn 30 giây. Với 12 mẫu mã cho loại cứng và 5 mẫu cho loại mềm, các sản phẩm của VONTA đủ khả năng cung cấp cho mọi yêu cầu thiết kế thi công hệ thống điện của mọi công trình dân dụng, công nghiệp và các nhà máy đặc thù.

Đại diện công ty VONTA chia sẻ, với nỗ lực phát triển ngày càng đa dạng các chủng loại sản phẩm, cùng chất lượng được đảm bảo và cải tiến không ngừng, VONTA hướng tới trở thành một thương hiệu thiết bị điện và phụ kiện ngành điện hàng đầu thị trường, góp phần mang đến những công trình hoàn mỹ, tiện lợi, an toàn, tiện ích và trải nghiệm với mỗi người Việt Nam.

Ngọc Minh