Ngày 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thông tin kết quả Kỳ họp thứ 18 về xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lý do Đảng ủy trường đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại trường.

ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: G.X

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Lâm Thị Hồng Tâm (Kế toán viên Phòng Kế hoạch-Tài chính của trường), ông Hoàng Quang Huy (Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính) và ông Đoàn Quang Vinh (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa) do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Trước đó, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can 2 cán bộ ĐH Bách khoa. Đó là Hoàng Quang Huy (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính) và Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ) để điều tra hành vi tham ô tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 người này đã chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng.

Ngày 23/2, công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi sai phạm của ông Vinh và Hoàng Quang Huy đã tạo điều kiện để Lâm Thị Hồng Tâm thực hiện hành vi tham ô tài sản trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 12/2022.