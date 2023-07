Tiêm trước, trả sau, lãi suất 0%

Chị Huỳnh Hương An (công nhân may, ngụ Bình Dương), mới sinh con nhỏ nên đến VNVC Công viên Thanh Lễ để tìm hiểu về phác đồ tiêm vắc xin cho con. Tại đây, chị An được nhân viên của trung tâm tư vấn có 8 gói vắc xin lớn cho trẻ từ 0 - 2 tuổi. Nếu mua một trong 8 gói này, con sẽ tiêm được đầy đủ các loại vắc xin cần tiêm trong độ tuổi đó.

Chị An nhẩm tính nếu chọn gói vắc xin 0 - 2 tuổi, con sẽ được tiêm và uống hết 12 loại vắc xin, phòng ngừa hơn 20 bệnh truyền nhiễm đến khi con tròn 2 tuổi. Giá gói vắc xin sẽ dao động trên dưới 20 triệu đồng, tùy gói vắc xin mà khách hàng lựa chọn. Chị An chia sẻ khá ngần ngại khi phải chi trả số tiền lớn cùng một lúc, vì vợ chồng chị đều là công nhân, thu nhập khá eo hẹp.

“Tuy nhiên, nhân viên tư vấn tôi có thể mua gói trả góp vắc xin không lãi suất qua hợp tác giữa VNVC và Mcredit. Đặc biệt, VNVC hỗ trợ toàn bộ lãi suất, khách hàng không phải chi trả lãi suất, thủ tục đơn giản và nhanh chóng nên tôi đã đăng ký gói vắc xin này. Mỗi tháng trả góp 1,5 đến 2 triệu đồng theo lịch thanh toán trên App Mcredit, tôi thấy cách trả này rất thuận lợi, giúp tôi đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, ngay cả khi vắc xin khan hiếm”, chị An hồ hởi nói.

Con của chị An sẽ chỉ là 1 trong hàng triệu trẻ em được kịp thời tiêm chủng vắc xin đúng lịch, tiêm bù, tiêm vét và tiêm nhiều loại vắc xin cần thiết nhờ gói trả góp vắc xin không lãi suất qua hợp tác giữa VNVC và Mcredit. Cùng với đó, nhiều cán bộ hưu trí, người cao tuổi, người lao động…, cũng được tiêm đủ các loại vắc xin cần thiết nhờ dịch vụ tiêm trước - trả tiền sau này.

Chỉ cần có CMND hoặc CCCD, người dân có thể đăng ký chương trình “Tiêm vắc xin trước, trả tiền sau”. Ảnh: Mộc Thảo

Tăng cơ hội tiếp cận, bình đẳng về vắc xin

Trả góp vắc xin là một trong những giải pháp hiệu quả trong hoàn cảnh một số loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng khan hiếm, khiến nhiều trẻ em không được tiêm đầy đủ; đặc biệt là trẻ trong các gia đình khó khăn, không đủ chi phí tiêm vắc xin dịch vụ. Trả góp vắc xin cũng tháo gỡ rào cản về tài chính cho nhóm người trong độ tuổi lao động, thanh thiếu niên, người cao tuổi trong cộng đồng, từ đó tăng tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh ở nhóm này.

Trả góp gói vắc xin là giải pháp của hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Mcredit - Thành viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản) triển khai, với thủ tục đơn giản, thuận tiện. Toàn bộ phần lãi suất được VNVC chi trả thay cho khách hàng, với mức lãi suất ưu đãi được Mcredit dành riêng cho hoạt độngnày. Theo đó, người dân đăng ký chỉ cần có CMND hoặc CCCD và chỉ mất vài phút thực hiện các thao tác xác thực định danh. Phần lớn người dân sẽ được giải ngân chi trả ngay trong buổi tiêm chủng. Khách hàng có những yếu tố liên quan đến định danh hoặc khoản chi phí cũ sẽ được hỗ trợ các thủ tục sau đó để hoàn thành thủ tục trước lần tiêm tiếp theo.

Người dân sẽ được kéo dài thời gian chi trả cho các gói vắc xin này từ 6 tháng hoặc 12 tháng tuỳ theo giá trị gói vắc xin và chỉ cần trả trước tối thiểu 10% giá trị gói.

VNVC và Mcredit vừa ký kết hợp tác triển khai chương trình “Tiêm vắc xin trước, trả tiền sau” không lãi suất. Ảnh: Mộc Thảo

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết chương trình “Tiêm vắc xin trước, trả tiền sau” không chỉ là giải pháp tháo gỡ rào cản tài chính mà còn tăng cơ hội tiếp cận, bình đẳng về vắc xin đối với mọi người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng yếu thế, ở vùng sâu vùng xa, nơi tiếp cận dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng cao còn gặp nhiều khó khăn, qua đó tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo bà Hà, từ nhiều năm nay, VNVC đã áp dụng khi khách hàng mua gói vắc xin bằng thẻ tín dụng của các ngân hàng trong 6 tháng từ nhiều năm nay nhưng thủ tục từ các đối tác còn nhiều rào cản, do đó số lượng người dân tiếp cận đến các “giải pháp tài chính” chưa cao như kỳ vọng. Vì vậy, chương trình trả góp không lãi suất lần này có thủ tục đơn giản, linh hoạt, hi vọng sẽ giúp được nhiều người tiếp cận hơn.

Hệ thống tiêm chủng VNVC hiện có gần 120 trung tâm trên khắp cả nước, cung ứng hơn 40 loại vắc xin phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn. Nhiều loại vắc xin thế hệ mới, được VNVC tiên phong đưa vào thị trường Việt Nam như như vắc xin cúm tứ giá thế hệ mới, thủy đậu, sởi - quai bị - rubella, vắc xin 5 trong 1 Pentaxim, 6 trong 1 Infanrix Hexa, Hexaxim, Imojev phòng viêm não Nhật Bản, Prevenar 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, Menactra phòng viêm màng não mô cầu ACYW… Từ đó, VNVC giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm vắc xin, đẩy giá vắc xin vốn diễn ra nhiều năm tại thị trường Việt Nam, mang lại cơ hội tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch cho hàng chục triệu trẻ em và người lớn trong gần 10 năm qua.

Thủ tục đăng ký Gói trả góp không lãi suất chỉ khoảng 5 phút: - Khách hàng có nhu cầu mua gói vắc xin trả góp không lãi suất tại VNVC; - Nhân viên Mcredit tư vấn và lên hồ sơ trả góp; - Mcredit thẩm định và phê duyệt hồ sơ trả góp; - Khách hàng ký hợp đồng và thanh toán số tiền trả trước với VNVC. Sau đó, Khách hàng trả góp định kỳ theo lịch thanh toán trên App Mcredit và tiêm chủng vắc xin theo lịch hẹn của VNVC.

Ngọc Minh