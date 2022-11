Để lốp quá non hơi, chủ xe 'thiệt đơn thiệt kép'

Lốp xe là bộ phận cực kỳ quan trọng, chúng là bộ phận duy nhất của xe tiếp xúc với mặt đường. Không chỉ phải chịu trọng tải lớn của ô tô và phản lực từ mặt đường dội lên mà lốp xe còn phải chịu ma sát lăn khi xe chuyển động. Do vậy, chất lượng lốp và đặc biệt là áp suất lốp ảnh hưởng lớn đến lực ma sát lăn của xe, kéo theo là các vấn đề về tiêu thụ nhiên liệu và độ bền của lốp.

Để lốp quá non khiến chiếc xe hoạt động kém hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô (ĐH Bách Khoa Hà Nội), tổn thất năng lượng do lực cản lăn chiếm trung bình khoảng 4% tổng năng lượng của xe. Tổn thất này tăng lên theo tải trọng và vận tốc của xe, đồng thời càng lớn hơn khi áp suất lốp không được duy trì chính xác.

Kết quả nghiên cứu được ông Phúc đưa ra cho thấy, khi các lốp bị giảm áp suất đồng thời 0,6 Bar (kg/cm2)có thể làm tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ lên đến 4% và giảm tuổi thọ của lốp đến 50%. Có nghĩa là nếu một chiếc ô tô tiêu thụ khoảng 10 lít/100km nhưng lốp xe hoạt động trong tình trạng thiếu chỉ 0,6 Bar sẽ tiêu tốn 10,4 lít/100km.

Đồng thời, nếu để lốp non hơi trong một thời gian dài thì chúng ta nhanh phải bỏ tiền để thay bộ lốp mới hơn. Do vậy, việc duy trì áp suất lốp đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất là cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí CO thải ra môi trường hơn mà còn giúp tăng độ bền của lốp.

Lái xe cần kiểm tra áp suất lốp và bổ sung (nếu cần) trước khi khởi hành. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các chuyên gia về kỹ thuật ô tô cũng chỉ ra rằng, nếu lốp xe thiếu hơi không đều còn có thể gây ra tình trạng nhao lái, rất nguy hiểm và bất tiện khi lái xe trên đường. Ngoài ra, lốp non khiến phần bên hông bị uốn cong quá mức, có thể phá vỡ kết cấu bên trong bố lốp, khi đi vào những nơi có vật sắc nhọn rất dễ gây thủng hoặc nổ lốp.

Nhìn chung, việc để chạy xe trong điều kiện lốp non hơi dù một hay nhiều bánh cũng là điều nên tránh vì nó sẽ làm cho chủ xe bị "thiệt đơn thiệt kép".

Các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên cho chủ xe như sau:

- Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp trước khi khởi hành, đảm bảo đúng theo thông số mà nhà sản xuất khuyến cáo. Thông số này thường được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng của xe hoặc in trên kính, bậc bước chân,... tuỳ xe. Thông thường áp suất khuyến nghị đối với lốp xe con từ khoảng 2,1-2,4 bar.

- Nếu có điều kiện, nên trang bị 1 bộ cảm biến áp suất lốp để có được thông số áp suất chính xác nhất. Đồng thời luôn có một bộ bơm mi-ni để trên xe, phòng trường hợp lốp xe thiếu hơi có thể bổ sung thêm được ngay.

Xe xịt lốp do cán phải đinh là trường hợp khá hay gặp. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

- Trường hợp phát hiện xe bị dính đinh dẫn tới xịt lốp, tuyệt đối không nên tìm cách rút đinh ra khỏi lốp bởi điều đó sẽ làm cho lốp xe của bạn mất hơi nhanh hơn. Lúc này, hãy lấy bơm mi-ni ra bơm căng rồi đến cửa hàng lốp gần nhất để xử lý.

- Nếu lốp của bạn quá mòn hoặc đã hết date, đừng tiếc tiền thay ngay những chiếc lốp mới để yên tâm đi đường. Lốp ô tô chỉ nên dùng liên tục dưới 5 năm và không quá 10 năm sau ngày sản xuất.

- Hãy quan tâm cả đến lốp dự phòng và bộ dụng cụ thay lốp của xe và đảm bảo chúng vẫn hoạt động tốt.

Hoàng Hiệp

