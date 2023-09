Ngày 2/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, công nhận liệt sỹ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn, nhằm kịp thời động viên gia đình.

Hôm qua, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CHCN (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, các phòng nghiệp vụ cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an, UBND TP Phan Thiết về những vấn đề liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong nói trên.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết thăm, động viên gia đình anh Đốn. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Được biết, gia đình anh Đốn có hoàn cảnh khó khăn, anh cùng vợ và 2 người con sống cùng cha mẹ tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết. Hàng ngày, anh Đốn đi phụ hồ, tối về phụ gia đình chở nước đi giao.

Như tin đã đưa, vào chiều tối ngày 31/8, tại trước nhà làm nơi sửa xe của anh Tạ Văn Hưng ở số 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết xảy ra cháy.

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Hữu Đốn, là hàng xóm cùng một số người dân đã hỗ trợ lao vào cứu ba mẹ con chị T.. Tuy nhiên, anh Đốn không may bị điện giật tử vong.

Vụ cháy khiến chị Phạm Thị Bảo T. là vợ của anh Hưng, cùng hai người con 3 tuổi và 9 tuổi tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy tiệm sửa xe làm 4 người tử vong, sau khi được dập tắt. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Ngay sau vụ cháy, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng UBND TP Phan Thiết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình của các nạn nhân.