Ngày 30/5, Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã có văn bản phản hồi về vướng mắc địa giới hành chính giữa xã Trà Thanh (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) với xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm, chủ trì giải quyết dứt điểm vướng mắc về địa giới hành chính giữa địa phương này với Kon Tum và Quảng Ngãi.

Trong đó, khu vực vướng mắc địa giới giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi có tổng diện tích tự nhiên 789,6 ha, với 97 hộ dân đang sinh sống, canh tác. Những người này đều có hộ khẩu tại thôn 1 của xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My), nhưng theo hồ sơ địa giới hành chính, diện tích này thuộc địa phận của xã Trà Thanh (huyện Trà Bồng).

Vướng mắc địa giới giữa 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã vô tình đẩy "thiệt thòi" về phía người dân. Ảnh: CTV

Liên quan đến vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tuyến địa giới hành chính giữa Quảng Ngãi và Quảng Nam được xác định rõ ràng ngoài thực địa, bao gồm tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Giáp (huyện Nam Trà My) và xã Trà Thanh (huyện Trà Bồng).

Đường địa giới hành chính chủ yếu đi theo sông, núi, đường phân thủy, tụ thủy, phù hợp với việc phân định địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính với nhau.

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp có liên quan giữa Quảng Ngãi và Quảng Nam đã được UBND các xã, các huyện có liên quan của hai tỉnh ký xác nhận tính pháp lý.

Quan điểm nhất quán của Quảng Ngãi từ trước đến nay xem việc người dân Quảng Nam sinh sống, canh tác trên đất Quảng Ngãi là vấn đề xâm canh, xâm cư. Đây là việc diễn ra bình thường của đồng bào các dân tộc nói chung...

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa Quảng Ngãi và Quảng Nam theo Chỉ thị số 364 và không đặt vấn đề về điều chỉnh tuyến địa giới hành chính này.

Cũng theo Sở Nội vụ Quảng Ngãi, hiện địa phương đang triển khai dự án tuyến đường kết nối từ Thôn Cát xã Trà Thanh đến khu vực xâm canh, xâm cư của người dân thôn 1, xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống đường giao thông, việc đi lại của người dân khu vực này về xã Trà Thanh (huyện Trà Bồng) sẽ thuận lợi hơn nhiều so với xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My).

Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Quảng Nam chuyển 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My) hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh (huyện Trà Bồng) quản lý. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết đảm bảo thực hiện tốt tất cả các chính sách cho người dân tại khu vục này, thực hiện giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nơi đây sinh sống, ổn định và phát triển.