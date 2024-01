Chiều 22/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã kết luận điều tra vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước do các nhân viên ngân hàng tham gia.

Cơ quan điều tra thực nghiệm quá trình Trần Hữu Hoàng, nhân viên một ngân hàng làm giấy tờ giả. Ảnh CACC.

Cơ quan công an đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Hữu Hoàng và Đinh Tiến Cường về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài ra, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” là Trần Quốc Dương, Đinh Tiến Cường, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Lê Thanh Huyền, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Dung, Lê Đức Công và Phạm Bảo Quốc.

Trong số này, đối tượng Đinh Tiến Cường bị truy tố 2 tội danh. Đường dây làm giả con dấu, tài liệu do Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nhân viên một ngân hàng cầm đầu.

Theo kết luận điều tra, vào tháng 4/2023, Công an quận Đống Đa tiếp nhận tin báo về việc có một cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về 1 đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc Dương và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo, dấu tròn của UBND phường...

Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và con dấu là giả mạo. Ngay khi nhận được thông tin, công an vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.

Trần Quốc Dương và Đinh Tiến Cường. Ảnh CACC.

Tại cơ quan công an, Trần Quốc Dương (SN 1989, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) là người đứng tên trong giấy tờ giả khai nhận xuất phát từ nhu cầu vay vốn kinh doanh nên sử dụng zalo nhắn tin với Đinh Tiến Cường (là nhân viên một ngân hàng) để tư vấn vay vốn.

Tuy nhiên, do chưa có đăng ký kinh doanh nên Dương có nhờ Cường giúp đỡ. Cường giới thiệu cho Dương đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng, đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.

Chỉ sau vài giờ, Dương đã nhận được một bộ giấy tờ có xác nhận của UBND phường Ngã Tư Sở. Sau đó, Cường tiếp tục hỗ trợ Dương sử dụng bộ giấy tờ giả trên để làm thủ tục vay vốn.

Làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng, công an xác định, người này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Xong xuôi, Hoàng in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho Dương.

Nhóm đối tượng còn lại.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, Công an, ngân hàng, Sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng…và 5 tài liệu nghi bị làm giả của ngân hàng.

Ngoài ra, Hoàng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền. Các giấy tờ giả được Hoàng “phát giá” từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.

Hoàng khai, xuất phát từ việc nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng. Cùng với đó, có nhân viên ngân hàng vì muốn đạt chỉ tiêu nên đã tìm mọi cách hỗ trợ khách làm "tròn" hồ sơ để vay được tiền. Do vậy, Hoàng đã tạo đường dây chuyên cung cấp các giấy tờ giả, bán cho những người này.

Lê Thanh Huyền và Phạm Quốc Bảo. Ảnh CACC.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã trực tiếp làm giả 67 con dấu tròn của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; hưởng lợi số tiền trên 253 triệu.

Từ đó, công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng, Trần Quốc Dương, Đinh Tiến Cường. Quá trình mở rộng điều tra, công an củng cố hồ sơ bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức Nhà nước”.

Cả 7 đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng VPbank, Saccombank…, cộng tác viên tổ chức tín dụng.