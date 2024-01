Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

8 bị can gồm: Nguyễn Tín Trung (nguyên chủ tịch HĐTV Resco), Nguyễn Phước Ngọc (nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Quản lý Nhà TP), Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Đình Phúc (cùng là nguyên Phó Tổng giám đốc Resco), Đỗ Văn Phúc, Trần Công Đức, Võ Hữu Hải (cùng nguyên thành viên HĐTV Resco) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên thành viên HĐTV Resco, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc 8).

Trụ sở Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco). Ảnh: VNN

Tiền thân của Resco là Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND TP.HCM, với chức năng đầu tư xây dựng dự án, nhà ở tái định cư; nhà ở xã hội, chương trình giải tỏa kênh rạch, chung cư... Năm 2010, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chuyển thành Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (gọi tắt là Resco).

Cũng trong năm 2010, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao cho Resco thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Rạch Ụ Cây.

Đồng thời, giai đoạn sau đó, UBND TP cũng chấp thuận cho Resco chuyển đổi mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà, đất để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án Rạch Ụ Cây thay vì phải nộp vào ngân sách thành phố.

Quyết định có nêu “tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp tục quản lý sử dụng (chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất) để đầu tư khai thác kinh doanh theo quy hoạch của UBND TP.HCM”.

Tuy nhiên, sau đó Resco không thực hiện theo chỉ đạo mà tiến hành chuyển nhượng một số mặt bằng được giao.

Cụ thể, Resco đã chuyển nhượng mặt bằng tại số 299/18 đường Lý Thường Kiệt cho Công ty CP Địa ốc 7 (có 20% vốn của Resco) với giá 38,2 tỷ đồng, và chuyển nhượng mặt bằng tại số 682 đường Hồng Bàng cho Công ty CP Xây dựng địa ốc Nam Việt (có 20% vốn của Resco) với giá hơn 22,2 tỷ đồng.

Sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước hoàn tất thủ tục cập nhật giấy nhận quyền sử dụng đất thì Công ty CP Địa ốc 7 và Công ty CP Xây dựng địa ốc Nam Việt, đã chuyển nhượng hai khu đất cho các cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Resco đã chuyển nhượng 2 mặt bằng nói trên là không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, không thông qua đấu thầu và gây thất thoát 4 tỷ đồng.

Vụ án được phát hiện khi Thanh tra TP.HCM tiến hành thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Resco. Khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP.HCM, Công an TP đã vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can nói trên.

Quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi và nộp một phần tiền khắc phục hậu quả.