{"article":{"id":"2227091","title":"Kỳ lạ đề thi học sinh giỏi lớp 9 sai, thí sinh vẫn đạt điểm tuyệt đối","description":"Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tại tỉnh Quảng Bình có 80 em thi môn Tin học. Mặc dù đề thi có sai sót nhưng vẫn có thí sinh đạt điểm tuyệt đối.","contentObject":"<p>Ngày 14/12, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình thông tin về vụ việc đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 có sai sót.</p>

<p>Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình lớp 9 và lớp 12 được tổ chức vào ngày 5/12 vừa qua. Tham gia kỳ thi có hơn 1.800 thí sinh đến từ các trường THCS và THPT.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1524.jpg?width=768&s=JX7raZ4qXttwUE5LvkPIaw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1524.jpg?width=1024&s=5XARuUwEmkkxAI-NnwAtgA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1524.jpg?width=0&s=4eq2He61TVoktPCu0yB6fQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1524.jpg?width=768&s=JX7raZ4qXttwUE5LvkPIaw\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1524.jpg?width=260&s=4mxJ0ooZq_SqWrwD2XJ8jw\"></picture>

<figcaption>Thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua. Ảnh: Nh.V</figcaption>

</figure>

<p>Trong đó, thí sinh lớp 9 dự thi 9 môn gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử và Tin học.</p>

<p>Năm nay, Tin học có 80 thí sinh dự thi, đề thi có 4 câu hỏi và thời gian làm bài là 150 phút. Theo kết quả chấm ban đầu, có 1 thí sinh đạt 10 điểm và 2 thí sinh đạt 9 điểm. </p>

<p>Tuy nhiên, nhiều giáo viên đã phát hiện câu số 3 trong đề thi môn Tin học có sai sót. Cụ thể, ở câu này, đề thi đưa ra một ví dụ. Trong ví dụ, yêu cầu độ dài tối thiểu là 8. Nếu là 8, trong câu ví dụ một không thể có 8 xâu. Kết quả đúng là 3, tuy nhiên trong đáp án của dữ liệu ví dụ lại thành 8. Có nghĩa là ví dụ này không đúng với yêu cầu của bài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1525.gif?width=768&s=yhbYhDwbuhoTNnhSbRLgng\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1525.gif?width=1024&s=D0ojz_sM55XE9DfB9la_7w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1525.gif?width=0&s=oTRI5gZJ3em9pO4BU8b38Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1525.gif?width=768&s=yhbYhDwbuhoTNnhSbRLgng\" alt=\"anh 2.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1525.gif?width=260&s=KuCKUTrRvRdVXNbUdTl3xw\"></picture>

<figcaption>Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 tại Quảng Bình. Ảnh: CTV</figcaption>

</figure>

<p>Như vậy sẽ dẫn tới việc nếu học sinh căn cứ theo câu ví dụ đề đã đưa ra sẽ không biết làm. Nếu học sinh bám theo đề mà không theo ví dụ, chấm theo yêu cầu giám khảo sẽ đạt 0 điểm.</p>

<p>Sau khi sự việc được phát hiện, đại diện Phòng khảo thí chất lượng thuộc Sở GD-ĐT Quảng Bình đã lên tiếng giải thích.</p>

<p>Theo đó, đề thi được thực hiện đúng quy trình. Sau khi giáo viên ra đề, hội đồng ra đề cũng đã rà soát và duyệt đề rất kỹ và không có sai sót. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận đề ra môn tin học này đã sai câu 3 khi không sửa số 8 thành số 6 trong phần ví dụ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1526.webp?width=768&s=PIgqQj4Vbh3QmPW8SUSSZw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1526.webp?width=1024&s=0xl_V0b0YKwWUFjhm6ZM4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1526.webp?width=0&s=lv9GB6vMEbBHzwY8wzrkbQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1526.webp?width=768&s=PIgqQj4Vbh3QmPW8SUSSZw\" alt=\"anh 3.webp\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1526.webp?width=260&s=5Avukhb4sNML1wJoLA385A\"></picture>

<figcaption>Phần ví dụ của câu 3 trong đề thi có sai sót vì số 6 được viết thành số 8. Ảnh: CTV</figcaption>

</figure>

<p>\"Khi copy đề ra để in, giáo viên ra đề lại vô tình để số 6 chuyển thành số 8, nên mới tạo ra sự sai sót này\", cán bộ này nói.</p>

<p>Cũng theo vị này, sau khi kỳ thi diễn ra, hội đồng thi đã nghe phản ánh về chuyện sai đề nên cũng đã kiểm tra lại.</p>

<p>\"Khi xác định đúng là có sai sót, hội đồng thi đã quyết định chấm điểm câu 3 này ở mức tối đa cho tất cả thí sinh. Vì thế mới có chuyện có thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối\", người này nói tiếp.</p>

<p>Được biết, hiện Sở GD-ĐT đã đưa ra giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Sau đó sẽ xem xét trách nhiệm của người ra đề để xảy ra sai sót này.</p>

