Siết quy định nâng hạng GPLX

Bộ GTVT cũng đề xuất bổ sung điều kiện nâng hạng GPLX theo hướng người học phải có đủ thời gian lái xe an toàn như sau:

Các hạng: B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE cần thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên.

Các hạng: B lên D2, C lên D cần thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.