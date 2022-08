Đề xuất phạt 1,6 tỷ đồng DN xăng dầu chất lượng kém

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho hay, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dầu khí HHL chi nhánh Đồng Nai vừa bị đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Định Quán đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng do kinh doanh trên 14.000 lít xăng RON 95-III có chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trước đó, ngày 8/6, đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Định Quán phối hợp với Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Đồng Nai đột xuất kiểm tra và lấy ba mẫu xăng RON 95-III tại cửa hàng xăng dầu số 3, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dầu khí HHL chi nhánh Đồng Nai để giám định chất lượng. Kết quả giám định khẳng định ba mẫu xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN đối với xăng không chì RON 95 - mức 3, trị số octan (RON), có chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tổng số lượng lô hàng vi phạm là 14.705 lít xăng RON 95-III, giá trị hàng hóa vi phạm gần 465 triệu đồng.

Hoạt động kiểm tra và lấy mẫu xăng (Ảnh: Cục QLTT Đồng Nai)

Gần đây, nhiều cửa hàng, cây xăng đã bị xử phạt do vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngày 31/8, một cửa hàng xăng dầu ở ấp Thạnh Đông huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định với số tiền 15 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/8, một cơ sở kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Lâm Đồng cũng bị lực lượng QLTT phạt 15 triệu đồng với hành vi không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên cả nước, bao gồm cả thương nhân kinh doanh, đại lý, cửa hàng bán lẻ… Đoàn tập trung kiểm tra những nơi thông báo hết hàng, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu.

Cũng trong ngày 29/8, Tổng cục trưởng QLTT Trần Hữu Linh có văn bản chỉ đạo khẩn lực lượng QLTT 63 tỉnh, thành phố, đặc biệt khu vực miền Nam, tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng một số cây xăng tại khu vực có biểu hiện găm hàng, không bán.

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu cục QLTT các địa phương ngay lập tức chỉ đạo giám sát 24/24, làm việc với các cây xăng cụ thể để không xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa. Nếu xảy ra tình trạng hết hàng hay đóng cửa, đề nghị xử lý ngay lập tức.

Trường hợp do nhà cung cấp xăng dầu không giao, các cục QLTT phải làm việc với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý... Nếu phát hiện vi phạm xử lý trong thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền báo cáo về Tổng cục hoặc Bộ Công Thương để xử lý".

Với các trường hợp báo hết hàng, đóng cửa, đề nghị các cục (hoặc giao cho đội QLTT) kiểm tra hoặc giám sát các cửa hàng này làm rõ lý do. Nếu vì các thương nhân cung ứng không cung ứng đủ thì làm việc tiếp với các thương nhân này (nếu có trụ sở hoặc chi nhánh tại tỉnh). Trường hợp ngoài tỉnh thì phối hợp với quản lý thị trường nơi có trụ sở của thương nhân cung ứng để làm rõ nguyên nhân.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nếu hết hàng, lực lượng chức năng phải "đo bồn" và đối chiếu hóa đơn mua bán hàng để xác định lượng hàng tồn kho. Nếu hết hàng do chủ quan của doanh nghiệp và các vi phạm khác phải xử lý nghiêm.