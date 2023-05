Ngày 3/5, nhóm nhạc Hàn Quốc NMIXX biểu diễn tại Seattle, Mỹ. Khi các nữ nghệ sĩ đang giao lưu với khán giả, một em bé đã “trốn” khỏi vòng tay của mẹ và bò lên sân khấu khiến mọi người ngỡ ngàng.

Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ, thành viên Kyujin đã lập tức cúi xuống bế em bé trả lại cho người mẹ. Sự bối rối xen lẫn bất ngờ của nhóm nhạc NMIXX khi sự cố bất ngờ xảy ra được nhiều khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Mẹ em bé sau đó cũng giải thích rằng đặt con trong xe đẩy và đã cẩn thận đeo tai nghe chống ồn. Đứa trẻ đã ngủ suốt trong thời gian biểu diễn và chỉ thức dậy khi các thành viên của NMIXX giao lưu với người hâm mộ.

Tuy vậy, người mẹ trong câu chuyện này vẫn hứng nhiều chỉ trích. “Thật điên rồ khi mang một đứa trẻ còn bé như vậy đến buổi biểu diễn âm nhạc”, một tài khoản bình luận. Nhiều người lo ngại đám đông và tiếng ồn có thể ảnh hưởng, thậm chí là gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Trái lại, có không ít người lại thấy đây là tình huống “dễ thương” và cho rằng “chỉ là sự cố hài hước và người mẹ không đáng bị lên án khi mang con đến buổi biểu diễn của thần tượng”.

Bên cạnh đó, một số người tham gia đêm nhạc cũng bị chỉ trích vì không tuân thủ các quy định khi xem NMIXX biểu diễn. "Nhiều người đã rời khỏi ghế ngồi của mình và đổ xô về phía sân khấu. Ai cũng muốn giành được vị trí gần nhất để có thể nhìn thấy thần tượng rõ hơn", một tài khoản bức xúc viết.

NMIXX là nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty giải trí JYP Entertainment ra mắt vào tháng 2/2022 với album Ad Mare. Hiện tại, nhóm đang hoạt động với 6 thành viên với những ca khúc nổi bật như OO, Love me like this, DICE,…